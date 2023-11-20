https://ria.ru/20231120/nauka-1909773904.html

Ученые поняли, как космическая погода влияет на малые спутники

Ученые поняли, как космическая погода влияет на малые спутники - РИА Новости, 20.11.2023

Ученые поняли, как космическая погода влияет на малые спутники

Новые методы анализа работы спутников в условиях влияния факторов космической погоды предложили ученые САФУ. Результатом исследования стало создание алгоритма... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:00

наука

наука

университетская наука

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санкт-петербургский политехнический университет

северный (арктический) федеральный университет

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Новые методы анализа работы спутников в условиях влияния факторов космической погоды предложили ученые САФУ. Результатом исследования стало создание алгоритма обработки информации и приложения, которое, по словам исследователей, позволит увеличить срок службы малых спутников и повысить устойчивость связи с ними. Научная работа представлена на IX Международной конференции "Информационные технологии и нанотехнологии".Космическая погода – это совокупность явлений и процессов, которые происходят в космосе и влияют на нашу планету. По словам специалистов Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ), в это понятие входят различные изменения солнечной активности: вспышки, выбросы корональной массы, а также влияние галактических космических лучей.Все эти феномены потенциально опасны, потому что они могут стать причиной магнитных бурь, которые влияют не только на метеозависимых людей, но и на состояние орбитальных и наземных технических систем. Эффект от космической погоды особенно проявляется в приполярных областях и над Южно-Атлантической магнитной аномалией. Большинство нарушений работы электроники искусственных спутников Земли фиксируют именно в этих зонах, рассказали специалисты.Самой опасной территорией для орбитальных летательных аппаратов называют "кухню погоды" – Арктику, поскольку вблизи магнитных полюсов планеты замыкаются силовые линии магнитного поля Земли и скапливаются заряженные частицы, которые бомбардируют поверхность аппаратов, пояснили ученые.Исследователи САФУ в сотрудничестве с коллегами из других отечественных вузов провели анализ действия активности Солнца на системы малых летающих объектов. Специалисты разработали ряд рекомендаций для операторов космических аппаратов при актуальных изменениях космической погоды."В своей работе мы анализируем два набора данных. Первый – информация о космической погоде, регулярно получаемая как наземными станциями по всему миру, так и космическими аппаратами со специализированной аппаратурой. Второй элемент данных – это телеметрия с малых спутников, т.е. информация о состоянии аппаратов, которую те непрерывно транслируют на Землю", – рассказал профессор кафедры информационных систем и технологий Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ Роман Алешко.На основе собранных материалов специалисты разрабатывают прототип уникального веб-приложения, предназначенного для визуализации данных о телеметрии и космических явлениях и предупреждения о возникновении негативных факторов.Для развития исследования команда ученых, при поддержке Фонда содействия инновациям, совместно с партнерами из компании "Спутникс", Института ядерной физики МГУ, Санкт-Петербургского политехнического университета создала малый космический аппарат ArcticSat-1.Спутник несет на себе детектор частиц высоких энергий для получения информации об изменениях космической погоды. ArcticSat-1 будет отправлен на околоземную орбиту в ближайшее время с российского космодрома "Восточный".

https://ria.ru/20231101/nauka-1906179602.html

https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html

https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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