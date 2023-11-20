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Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине - РИА Новости, 20.11.2023
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21:54 20.11.2023 (обновлено: 22:24 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/mus-1910686807.html
Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине
Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине - РИА Новости, 20.11.2023
Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине
Тель-Авив не будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в Палестине, заявил в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:54
2023-11-20T22:24
в мире
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палестина
россия
международный уголовный суд
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тель-Авив не будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в Палестине, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.&quot;Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом&quot;, — сказал он.По словам официального представителя МИД, в Израиле не доверяют следственным комиссиям этого суда, "поскольку их повестка заранее известна". Он подчеркнул, что у страны уже есть подобный опыт — после операции в секторе Газа в 2009 году СПЧ ООН сформировал комиссию Голдстоуна для установления фактов военных преступлений Тель-Авива. В итоге Израиль не признал его доклад.В минувшую пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что получил просьбу о расследовании ситуации в Палестине от пяти государств — ЮАР, Бангладеш, Боливии, Коморских Островов и Джибути. Он заявил, что его офис начал проверку по этому вопросу еще в 2021 году. По словам Хана, расследование охватывает действия, совершенные с 13 июня 2014 года в секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231118/dokazatelstva-1910288898.html
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в мире, израиль, палестина, россия, международный уголовный суд, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Международный уголовный суд, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине

МИД Израиля заявил об отказе сотрудничать с МУС в расследовании по Палестине

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тель-Авив не будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в Палестине, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.
«

"Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом", — сказал он.

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По словам официального представителя МИД, в Израиле не доверяют следственным комиссиям этого суда, "поскольку их повестка заранее известна". Он подчеркнул, что у страны уже есть подобный опыт — после операции в секторе Газа в 2009 году СПЧ ООН сформировал комиссию Голдстоуна для установления фактов военных преступлений Тель-Авива. В итоге Израиль не признал его доклад.
В минувшую пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что получил просьбу о расследовании ситуации в Палестине от пяти государств — ЮАР, Бангладеш, Боливии, Коморских Островов и Джибути. Он заявил, что его офис начал проверку по этому вопросу еще в 2021 году. По словам Хана, расследование охватывает действия, совершенные с 13 июня 2014 года в секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
В миреИзраильПалестинаРоссияМеждународный уголовный судХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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