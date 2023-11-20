https://ria.ru/20231120/mus-1910686807.html

Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине

Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине - РИА Новости, 20.11.2023

Израиль отказался сотрудничать с МУС по Палестине

Тель-Авив не будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в Палестине, заявил в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T21:54

2023-11-20T21:54

2023-11-20T22:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тель-Авив не будет взаимодействовать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании ситуации в Палестине, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор."Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом", — сказал он.По словам официального представителя МИД, в Израиле не доверяют следственным комиссиям этого суда, "поскольку их повестка заранее известна". Он подчеркнул, что у страны уже есть подобный опыт — после операции в секторе Газа в 2009 году СПЧ ООН сформировал комиссию Голдстоуна для установления фактов военных преступлений Тель-Авива. В итоге Израиль не признал его доклад.В минувшую пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что получил просьбу о расследовании ситуации в Палестине от пяти государств — ЮАР, Бангладеш, Боливии, Коморских Островов и Джибути. Он заявил, что его офис начал проверку по этому вопросу еще в 2021 году. По словам Хана, расследование охватывает действия, совершенные с 13 июня 2014 года в секторе Газа и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231118/dokazatelstva-1910288898.html

https://ria.ru/20231120/isk-1910678365.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, россия, международный уголовный суд, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году