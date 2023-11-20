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В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову

В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову - РИА Новости, 20.11.2023

В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову

Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:23

2023-11-20T15:23

2023-11-20T15:23

общество

херсонская область

кирилл стремоусов

геническ

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ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке кинотеатра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Перед открытием мемориала в кинотеатре состоялся показ документального фильма, посвященного жизненному пути и семье Кирилла Стремоусова. На показе присутствовали родственники, друзья и соратники погибшего. Кроме того, на базе кинотеатра открылась выставка фотографий и личных вещей Стремоусова.

херсонская область

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, херсонская область , кирилл стремоусов, геническ