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В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову - РИА Новости, 20.11.2023
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15:23 20.11.2023
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В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову
В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову - РИА Новости, 20.11.2023
В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову
Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:23
2023-11-20T15:23
общество
херсонская область
кирилл стремоусов
геническ
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ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке кинотеатра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Перед открытием мемориала в кинотеатре состоялся показ документального фильма, посвященного жизненному пути и семье Кирилла Стремоусова. На показе присутствовали родственники, друзья и соратники погибшего. Кроме того, на базе кинотеатра открылась выставка фотографий и личных вещей Стремоусова.
херсонская область
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общество, херсонская область , кирилл стремоусов, геническ
Общество, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Геническ
В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову

В Геническе Херсонской области открыли мурал, посвященный Кириллу Стремоусову

© РИА НовостиМурал, посвященный Стремоусову, в Геническе Херсонской области
Мурал, посвященный Стремоусову, в Геническе Херсонской области
© РИА Новости
Мурал, посвященный Стремоусову, в Геническе Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке кинотеатра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Перед открытием мемориала в кинотеатре состоялся показ документального фильма, посвященного жизненному пути и семье Кирилла Стремоусова. На показе присутствовали родственники, друзья и соратники погибшего.
Кроме того, на базе кинотеатра открылась выставка фотографий и личных вещей Стремоусова.
 
ОбществоХерсонская областьКирилл СтремоусовГеническ
 
 
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