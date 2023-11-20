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В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову
В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову - РИА Новости, 20.11.2023
В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову
Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:23
2023-11-20T15:23
2023-11-20T15:23
общество
херсонская область
кирилл стремоусов
геническ
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ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке кинотеатра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Перед открытием мемориала в кинотеатре состоялся показ документального фильма, посвященного жизненному пути и семье Кирилла Стремоусова. На показе присутствовали родственники, друзья и соратники погибшего. Кроме того, на базе кинотеатра открылась выставка фотографий и личных вещей Стремоусова.
херсонская область
геническ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , кирилл стремоусов, геническ
Общество, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Геническ
В Херсонской области открыли мурал, посвященный Стремоусову
В Геническе Херсонской области открыли мурал, посвященный Кириллу Стремоусову
ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Мурал, посвященный погибшему год назад в автокатастрофе заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову, открыли в Геническе на площадке кинотеатра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Перед открытием мемориала в кинотеатре состоялся показ документального фильма, посвященного жизненному пути и семье Кирилла Стремоусова. На показе присутствовали родственники, друзья и соратники погибшего.
Кроме того, на базе кинотеатра открылась выставка фотографий и личных вещей Стремоусова.