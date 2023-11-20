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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.11.2023
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08:01 20.11.2023 (обновлено: 08:02 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/moskva-1910487984.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Слабый снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:01
2023-11-20T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Слабый снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20231116/moskva-1909752822.html
москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидается слабый снег и до минус шести градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди выгуливают собак в одном из парков в Москве
Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди выгуливают собак в одном из парков в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Слабый снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В понедельник в Москве ожидается облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба.
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