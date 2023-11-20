https://ria.ru/20231120/moskva-1910487984.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Слабый снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:01

2023-11-20T08:01

2023-11-20T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Слабый снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20231116/moskva-1909752822.html

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода