https://ria.ru/20231120/moskva-1910487984.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Слабый снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:01
2023-11-20T08:01
2023-11-20T08:02
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Слабый снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, по Московской области минус 3-8 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается слабый снег и до минус шести градусов