https://ria.ru/20231120/mks-1910470022.html
Лишь завершение проекта раскроет величие МКС, считают в "Роскосмосе"
Лишь завершение проекта раскроет величие МКС, считают в "Роскосмосе" - РИА Новости, 20.11.2023
Лишь завершение проекта раскроет величие МКС, считают в "Роскосмосе"
Значение Международной космической станции (МКС) и вклад этого проекта в научные знания человечества станет понятен только после того, как её полёт завершится,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T01:06
2023-11-20T01:06
2023-11-20T01:06
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канаверал
сергей крикалев
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Значение Международной космической станции (МКС) и вклад этого проекта в научные знания человечества станет понятен только после того, как её полёт завершится, и можно будет оценить полученные результаты, рассказал РИА Новости в честь 25-летия станции исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. Первый модуль МКС – российский Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря", был отправлен на орбиту 20 ноября 1998 года на ракете "Протон-К". Шестого декабря к нему пристыковался американский модуль Unity, доставленный шаттлом Endeavour, в составе экипажа которого был и Крикалёв. Сейчас МКС является как самым большим рукотворным объектом в космосе, так и, согласно книге рекордов Гиннесса, самым дорогим объектом, когда-либо построенным человечеством. "Естественно, создавая (станцию, - ред.), мы старались не забегать вперёд и не рассказывать о "самом великом проекте" потому что величие этого проекта, наверное, будет понятно тогда, когда этот проект закончится, и мы сможем немного по прошествии времени посмотреть на полученные результаты", - сказал Крикалёв. Сходства и различия Он рассказал, что по мере строительства станции её проект неоднократно подвергался изменениям. Менялось и оборудование, которым пользуются экипажи, а следовательно, и организация их работы и быта. Как рассказал космонавт, во время первой экспедиции возможности по связи и энергопитанию на МКС были "довольно ограниченные". Сейчас, по его словам, на станции развёрнуты огромные солнечные батареи, от которых питаются как внутренние служебные системы станции, так и научное оборудование. Кроме того, появились дополнительные возможности передачи информации на орбиту и на Землю. Если раньше многие данные доставлялись на борт на дискетах, дисках и флешках, то сейчас данные передаются непосредственно на борт. На Землю результаты работы на станции "сбрасываются" зачастую не на физических носителях в возвращаемых в спускаемых аппаратах космонавтами, а в виде цифровых данных, добавил исполнительный директор "Роскосмоса". В то же время, условия пребывания на орбите – невесомость, ограниченный объём, напряжённый график, за 25 лет никуда не делись, поэтому у работы космонавтов первых миссий и сегодняшних полётов есть и сходства, и различия. Подготовить к будущим миссиям"Невозможно второй раз повторить первую стыковку, потому что все последующие стыковки были уже немного другими. Тот модуль, который прилетал к этой маленькой станции из двух модулей, он летел туда самостоятельно, он летел в беспилотном режиме. Когда прилетал туда корабль "Союз", он прилетал и стыковался уже по-другому. Сложность первой экспедиции была в том, что два разных модуля, созданные на разных сторонах океана, должны встретиться вместе, состыковаться и начать совместную работу", - прокомментировал Крикалёв отличия первой миссии на МКС от всех последующих. Он подчеркнул, что 25 лет назад основная задача первого экипажа станции состояла именно в стыковке российской "Зари" и американского Unity. Причём изначально не предполагалось, что экипаж шаттла откроет люки и зайдёт внутрь станции. Однако в процессе формирования программы полёта стало понятно, что целесообразно организовать такое посещение и "начать готовить вот эту маленькую ещё тогда из двух модулей состоящую станцию к будущим длительным уже полётам". Кроме того, во время этого полёта произошла и первая нештатная ситуация на МКС – пришлось заменить один из блоков. Сколько всегоШаттл Endeavour 4 декабря 1998 года стартовал с мыса Канаверал с астронавтами Робертом Кабаной, Фредериком Стеркоу, Нэнси Кэрри, Джерри Россом, Джеймсом Ньюманом и космонавтом Сергеем Крикалёвым. Челнок, в грузовом отсеке которого находился модуль Unity, подлетел к "Заре" 7 декабря и с помощью робота-манипулятора состыковал их. Во время этого полёта астронавты совершили три выхода в открытый космос для подключения кабелей между российским и американским модулями и подготовки их к работе. Десятого декабря Крикалёв и Кабана открыли люк модуля Unity и стали первыми людьми на МКС. Чуть позже они перешли и в российский модуль. В настоящий момент МКС насчитывает шесть модулей российского сегмента, семь модулей американского, а также три европейских и один японский модуль, которые входят в состав американского сегмента. Внутренний объём станции составляет около 380 кубических метров, а её масса более 400 тонн. Как рассказал генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ Владимир Соловьёв, РФ потратила на МКС 14 миллиардов долларов, в то время как общая стоимость проекта оценивается в 160-170 миллиардов. Тем не менее, у России есть права на использование 30% ресурсов станции.
https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html
https://ria.ru/20231107/kosmos-1907876470.html
https://ria.ru/20231030/kikina-1906092300.html
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россия, земля, канаверал, сергей крикалев, владимир соловьев (космонавт), роскосмос
Наука, Россия, Земля, Канаверал, Сергей Крикалев, Владимир Соловьев (космонавт), Роскосмос
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Значение Международной космической станции (МКС) и вклад этого проекта в научные знания человечества станет понятен только после того, как её полёт завершится, и можно будет оценить полученные результаты, рассказал РИА Новости в честь 25-летия станции исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
Первый модуль МКС – российский Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря", был отправлен на орбиту 20 ноября 1998 года на ракете "Протон-К". Шестого декабря к нему пристыковался американский модуль Unity, доставленный шаттлом Endeavour, в составе экипажа которого был и Крикалёв. Сейчас МКС является как самым большим рукотворным объектом в космосе, так и, согласно книге рекордов Гиннесса, самым дорогим объектом, когда-либо построенным человечеством.
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"Естественно, создавая (станцию, - ред.), мы старались не забегать вперёд и не рассказывать о "самом великом проекте" потому что величие этого проекта, наверное, будет понятно тогда, когда этот проект закончится, и мы сможем немного по прошествии времени посмотреть на полученные результаты", - сказал Крикалёв.
Он рассказал, что по мере строительства станции её проект неоднократно подвергался изменениям. Менялось и оборудование, которым пользуются экипажи, а следовательно, и организация их работы и быта. Как рассказал космонавт, во время первой экспедиции возможности по связи и энергопитанию на МКС были "довольно ограниченные".
Сейчас, по его словам, на станции развёрнуты огромные солнечные батареи, от которых питаются как внутренние служебные системы станции, так и научное оборудование. Кроме того, появились дополнительные возможности передачи информации на орбиту и на Землю
.
Если раньше многие данные доставлялись на борт на дискетах, дисках и флешках, то сейчас данные передаются непосредственно на борт. На Землю результаты работы на станции "сбрасываются" зачастую не на физических носителях в возвращаемых в спускаемых аппаратах космонавтами, а в виде цифровых данных, добавил исполнительный директор "Роскосмоса".
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В то же время, условия пребывания на орбите – невесомость, ограниченный объём, напряжённый график, за 25 лет никуда не делись, поэтому у работы космонавтов первых миссий и сегодняшних полётов есть и сходства, и различия.
Подготовить к будущим миссиям
"Невозможно второй раз повторить первую стыковку, потому что все последующие стыковки были уже немного другими. Тот модуль, который прилетал к этой маленькой станции из двух модулей, он летел туда самостоятельно, он летел в беспилотном режиме. Когда прилетал туда корабль "Союз", он прилетал и стыковался уже по-другому. Сложность первой экспедиции была в том, что два разных модуля, созданные на разных сторонах океана, должны встретиться вместе, состыковаться и начать совместную работу", - прокомментировал Крикалёв отличия первой миссии на МКС от всех последующих.
Он подчеркнул, что 25 лет назад основная задача первого экипажа станции состояла именно в стыковке российской "Зари" и американского Unity. Причём изначально не предполагалось, что экипаж шаттла откроет люки и зайдёт внутрь станции.
Однако в процессе формирования программы полёта стало понятно, что целесообразно организовать такое посещение и "начать готовить вот эту маленькую ещё тогда из двух модулей состоящую станцию к будущим длительным уже полётам".
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Кроме того, во время этого полёта произошла и первая нештатная ситуация на МКС – пришлось заменить один из блоков.
Шаттл Endeavour 4 декабря 1998 года стартовал с мыса Канаверал
с астронавтами Робертом Кабаной, Фредериком Стеркоу, Нэнси Кэрри, Джерри Россом, Джеймсом Ньюманом и космонавтом Сергеем Крикалёвым. Челнок, в грузовом отсеке которого находился модуль Unity, подлетел к "Заре" 7 декабря и с помощью робота-манипулятора состыковал их.
Во время этого полёта астронавты совершили три выхода в открытый космос для подключения кабелей между российским и американским модулями и подготовки их к работе. Десятого декабря Крикалёв и Кабана открыли люк модуля Unity и стали первыми людьми на МКС. Чуть позже они перешли и в российский модуль.
В настоящий момент МКС насчитывает шесть модулей российского сегмента, семь модулей американского, а также три европейских и один японский модуль, которые входят в состав американского сегмента. Внутренний объём станции составляет около 380 кубических метров, а её масса более 400 тонн.
Как рассказал генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ Владимир Соловьёв
, РФ потратила на МКС 14 миллиардов долларов, в то время как общая стоимость проекта оценивается в 160-170 миллиардов. Тем не менее, у России есть права на использование 30% ресурсов станции.
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