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Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 20.11.2023
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11:47 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/mitta-1910524587.html
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 20.11.2023
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты
Режиссер Александр Митта, госпитализированный неделю назад, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:47
2023-11-20T11:47
россия
александр митта (рабинович)
москва
геннадий иванов
михаил ромм
вгик
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта, госпитализированный неделю назад, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. Неделю назад помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал агентству, что Митта находится в больнице на обследовании, в медучреждении, в свою очередь, заявили агентству, что состояние режиссера оценивается как тяжелое. В среду Иванов заявил, что состояние Митты нестабильное, идет диагностика. В субботу он рассказал, что Митта переведен из реанимации в обычную палату. "В состоянии средней тяжести", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Митта находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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россия, александр митта (рабинович), москва, геннадий иванов, михаил ромм, вгик, общество
Россия, Александр Митта (Рабинович), Москва, Геннадий Иванов, Михаил Ромм, ВГИК, Общество
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

Режиссер Александр Митта остается в больнице в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта, госпитализированный неделю назад, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Неделю назад помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал агентству, что Митта находится в больнице на обследовании, в медучреждении, в свою очередь, заявили агентству, что состояние режиссера оценивается как тяжелое. В среду Иванов заявил, что состояние Митты нестабильное, идет диагностика. В субботу он рассказал, что Митта переведен из реанимации в обычную палату.
"В состоянии средней тяжести", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что Митта находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
Кинорежиссер, сценарист, актер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Биография Александра Митты
28 марта, 02:04
 
РоссияАлександр Митта (Рабинович)МоскваГеннадий ИвановМихаил РоммВГИКОбщество
 
 
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