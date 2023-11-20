https://ria.ru/20231120/mitta-1910524587.html
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 20.11.2023
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты
Режиссер Александр Митта, госпитализированный неделю назад, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:47
2023-11-20T11:47
2023-11-20T11:47
россия
александр митта (рабинович)
москва
геннадий иванов
михаил ромм
вгик
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881933677_0:63:2746:1608_1920x0_80_0_0_c3f3bb470edd48b577b3e64d6a2fa668.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта, госпитализированный неделю назад, остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в медучреждении. Неделю назад помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал агентству, что Митта находится в больнице на обследовании, в медучреждении, в свою очередь, заявили агентству, что состояние режиссера оценивается как тяжелое. В среду Иванов заявил, что состояние Митты нестабильное, идет диагностика. В субботу он рассказал, что Митта переведен из реанимации в обычную палату. "В состоянии средней тяжести", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что Митта находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881933677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71e8f71e5874683adc4e3bca6bdb2ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр митта (рабинович), москва, геннадий иванов, михаил ромм, вгик, общество
Россия, Александр Митта (Рабинович), Москва, Геннадий Иванов, Михаил Ромм, ВГИК, Общество
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты
Режиссер Александр Митта остается в больнице в состоянии средней тяжести