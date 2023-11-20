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Минприроды не планирует увольнять задержанного замглавы департамента - РИА Новости, 20.11.2023
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16:20 20.11.2023 (обновлено: 17:10 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/minprirody-1910609659.html
Минприроды не планирует увольнять задержанного замглавы департамента
Минприроды не планирует увольнять задержанного замглавы департамента - РИА Новости, 20.11.2023
Минприроды не планирует увольнять задержанного замглавы департамента
Минприроды России не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента министерства Алексея Яковлева исходя из принципа презумпции невиновности,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:20
2023-11-20T17:10
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минприроды России не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента министерства Алексея Яковлева исходя из принципа презумпции невиновности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Не планируется", - ответили в пресс-службе ведомства на соответствующий вопрос агентства, добавив, что в Конституции РФ закреплен принцип презумпции невиновности. Ранее в министерстве сообщили о задержании замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. Ведомство отметило, что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". Алексей Яковлев начал работу в министерстве в январе 2021 года. С 2010 года он занимал должность директора национального парка "Таганай" в Челябинской области
https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html
россия
челябинская область
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), челябинская область, происшествия
Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Челябинская область, Происшествия
Минприроды не планирует увольнять задержанного замглавы департамента

Минприроды не планирует увольнять задержанного замглавы департамента Яковлева

© Фото : пресс-служба Минприроды РоссииАлексей Яковлев
Алексей Яковлев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : пресс-служба Минприроды России
Алексей Яковлев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минприроды России не планирует увольнять задержанного замдиректора департамента министерства Алексея Яковлева исходя из принципа презумпции невиновности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"Не планируется", - ответили в пресс-службе ведомства на соответствующий вопрос агентства, добавив, что в Конституции РФ закреплен принцип презумпции невиновности.
Ранее в министерстве сообщили о задержании замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. Ведомство отметило, что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай".
Алексей Яковлев начал работу в министерстве в январе 2021 года. С 2010 года он занимал должность директора национального парка "Таганай" в Челябинской области
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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