https://ria.ru/20231120/miley-1910614793.html

Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея

Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея - РИА Новости, 20.11.2023

Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею, послание опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:37

2023-11-20T16:37

2023-11-20T19:57

аргентина

владимир путин

хавьер милей

россия

политика

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею, послание опубликовали на сайте Кремля."Примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам", — говорится в телеграмме.Путин пожелал Милею успехов в работе, здоровья и благополучия.Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине накануне. Победил крайне правый политик Хавьер Милей, его оппонент — министр экономики Серхио Масса — признал поражение. Официально Милей вступит в должность 10 декабря.Избранный президент заявлял о планах упразднить Центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. В сфере внешней политики он намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Милей также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда страну пригласили с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле обратили внимание на предвыборные заявления Милея, но будут ориентироваться на его слова после инаугурации.

https://ria.ru/20231120/vybory-1910593647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аргентина, владимир путин, хавьер милей, россия, политика