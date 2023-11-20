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Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея - РИА Новости, 20.11.2023
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16:37 20.11.2023 (обновлено: 19:57 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/miley-1910614793.html
Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея
Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея - РИА Новости, 20.11.2023
Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею, послание опубликовали на сайте Кремля. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:37
2023-11-20T19:57
аргентина
владимир путин
хавьер милей
россия
политика
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею, послание опубликовали на сайте Кремля."Примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам", — говорится в телеграмме.Путин пожелал Милею успехов в работе, здоровья и благополучия.Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине накануне. Победил крайне правый политик Хавьер Милей, его оппонент — министр экономики Серхио Масса — признал поражение. Официально Милей вступит в должность 10 декабря.Избранный президент заявлял о планах упразднить Центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. В сфере внешней политики он намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Милей также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда страну пригласили с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле обратили внимание на предвыборные заявления Милея, но будут ориентироваться на его слова после инаугурации.
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аргентина, владимир путин, хавьер милей, россия, политика
Аргентина, Владимир Путин, Хавьер Милей, Россия, Политика
Путин поздравил избранного президента Аргентины Милея

Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Аргентины Хавьеру Милею, послание опубликовали на сайте Кремля.
«
"Примите поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам", — говорится в телеграмме.
Путин пожелал Милею успехов в работе, здоровья и благополучия.
Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине накануне. Победил крайне правый политик Хавьер Милей, его оппонент — министр экономики Серхио Масса — признал поражение. Официально Милей вступит в должность 10 декабря.
Избранный президент заявлял о планах упразднить Центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. В сфере внешней политики он намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Милей также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда страну пригласили с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле обратили внимание на предвыборные заявления Милея, но будут ориентироваться на его слова после инаугурации.
Мужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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АргентинаВладимир ПутинХавьер МилейРоссияПолитика
 
 
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