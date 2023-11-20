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Президент Колумбии назвал победу Милея в Аргентине печальной - РИА Новости, 20.11.2023
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03:20 20.11.2023 (обновлено: 05:22 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/miley-1910475733.html
Президент Колумбии назвал победу Милея в Аргентине печальной
Президент Колумбии назвал победу Милея в Аргентине печальной - РИА Новости, 20.11.2023
Президент Колумбии назвал победу Милея в Аргентине печальной
Колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки, поскольку правая... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T03:20
2023-11-20T05:22
аргентина
латинская америка
китай
густаво петро
брикс
мвф
в мире
хавьер милей
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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки, поскольку правая идеология не может ответить на стоящие вызовы. "Крайне правые победили в Аргентине. Это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки, посмотрим... У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х. Победителем на выборах президента стал противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей, следует из заявления его оппонента Серхио Массы, признавшего свое поражение. Это заявление Масса сделал еще до объявления официальных результатов голосования. Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ. Милей предлагает радикальные меры - выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.
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аргентина, латинская америка, китай, густаво петро, брикс, мвф, в мире, хавьер милей
Аргентина, Латинская Америка, Китай, Густаво Петро, БРИКС, МВФ, В мире, Хавьер Милей
Президент Колумбии назвал победу Милея в Аргентине печальной

Глава Колумбии назвал победу Милея в Аргентине печальной для Латинской Америки

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки, поскольку правая идеология не может ответить на стоящие вызовы.
«
"Крайне правые победили в Аргентине. Это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки, посмотрим... У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества", - написал Петро в своем блоге в соцсети Х.
Победителем на выборах президента стал противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей, следует из заявления его оппонента Серхио Массы, признавшего свое поражение. Это заявление Масса сделал еще до объявления официальных результатов голосования.
Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.
Милей предлагает радикальные меры - выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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АргентинаЛатинская АмерикаКитайГуставо ПетроБРИКСМВФВ миреХавьер Милей
 
 
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