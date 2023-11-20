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Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее

Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее - РИА Новости, 20.11.2023

Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее

Крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, победил на выборах главы государства, следует... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T03:03

2023-11-20T03:03

2023-11-20T15:24

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя — РИА Новости. Крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, победил на выборах главы государства, следует из данных подсчета 86,59 процента голосов. Сторонник долларизации экономики Аргентины и упразднения Центрального банка, он удивил политиков и самих избирателей еще на праймериз в августе, набрав около 30 процентов голосов и заняв первое место. На выборах 22 октября он уверенно прошел во второй тур. Милей, которому 52 года, — экономист по образованию, он решил им стать еще в юном возрасте, видя, какой кризис переживала страна. Его правая рука и самое доверенное лицо — сестра Карина. О ней он говорит не так много, но всегда со слезами на глазах. Он не женат, у него нет детей. Со своими родителями, которые, по признанию самого Милея, жестоко с ним обходились в детстве, он не общался много лет. Однако на последних публичных выступлениях кандидата в президенты они присутствовали. Лучшими друзьями политика являются его собаки, которых называет своими детьми и которым он высказал благодарность за победу на праймериз. Все собаки носят имена известных экономистов.Заявление о детях, конечно, метафора, но оно не лишено смысла. По утверждению Хуана Луиса Гонсалеса, который написал книгу о Милее, все щенки — клоны английского мастифа Конана (назван в честь известного художественного персонажа), который на протяжении многих лет сопровождал Милея, был рядом с ним и скрашивал его жизнь. Пес умер в 2017 году, и хозяин решил его клонировать. Гонсалес утверждает, что Милей продолжает общаться с Конаном через ветеринара-медиума, которая умеет разговаривать с животными, в том числе мертвыми. Милей пришел в политику совсем недавно, присоединившись к Либертарианской партии в 2019-м. С 2021 года он был депутатом. Однако часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист. Благодаря ораторскому таланту, неожиданным "шоу", которые он устраивал во время кампании, и активной работе в соцсетях Милей смог завоевать доверие многих молодых людей, которые стали, согласно опросам, его главным электоратом.Так, на одном из мероприятий он появился, стоя в автомобиле и размахивая бензопилой, чем сразу породил волну мемов в соцсетях. Бензопила для Милея — символ того, как он покончит с "политической кастой", сложившейся за последние годы в Аргентине, расправится с буксующим госаппаратом, снизит госрасходы и поборет инфляцию, которая уже перевалила за 100 процентов. Многие суждения Милея не раз вызывали бурное обсуждение в соцсетях и критику со стороны многих аргентинцев. Так, например, он раскритиковал папу римского Франциска, который является аргентинцем и очень почитается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе призвал разорвать отношения с Ватиканом. Милей не против продажи органов. "Мое тело — это моя собственность, почему я не могу распоряжаться своим телом?" — говорил он. По словам Милея, в Аргентине есть много людей, которые ждут донорских органов, поэтому "нужно искать рыночные механизмы, чтобы решить эту проблему". Вместе с тем он выступает против абортов и готов вынести этот вопрос на общественное обсуждение. Аргентина относительно недавно, после многих лет непростых дискуссий и споров, разрешила женщинам делать аборт. Кандидат в президенты поддерживает свободное ношение оружия — в стране, где за последние годы число преступлений выросло в разы. Революционные идеи Милея, согласно опросу Латиноамериканского стратегического центра геополитики, вызывают страх у многих аргентинцев. Больше всего их пугает в Милее то, что он хочет провести сокращение расходов на социальную сферу (39,6 процента), что кандидат как человек нестабилен и авторитарен (21,3), что он планирует долларизацию экономики (14) и приватизацию (13,6). Но радикальных изменений стоит ждать не только в экономической и социальной сферах. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет вступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией. Между тем такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм. Главная идея Милея как главы Либертарианской партии — подарить людям свободу во всем.

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https://ria.ru/20230831/investitsii-1893411598.html

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аргентина, ватикан, сша, франциск (хорхе марио бергольо), брикс, в мире