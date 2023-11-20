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ПСБ расширит сотрудничество с Республикой Марий Эл
ПСБ расширит сотрудничество с Республикой Марий Эл - РИА Новости, 20.11.2023
ПСБ расширит сотрудничество с Республикой Марий Эл
ПСБ подписал с Республикой Марий Эл соглашение о сотрудничестве в развитии банковской инфраструктуры на территории республики, сообщает банк. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:19
2023-11-20T20:19
2023-11-20T20:19
псб (банк псб)
республика марий эл
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПСБ подписал с Республикой Марий Эл соглашение о сотрудничестве в развитии банковской инфраструктуры на территории республики, сообщает банк. Соглашение, подписанное председателем ПСБ Петром Фрадковым и главой Марий Эл Юрием Зайцевым, предусматривает, в частности, участие ПСБ в реализации ключевых национальных и инвестиционных проектов, в том числе на основе ГЧП, сотрудничество в сфере обслуживания государственного и муниципального заказа. Одно из приоритетных направлений сотрудничества – ипотечное кредитование в рамках льготных программ, в том числе ипотека для сотрудников бюджетных учреждений, военнослужащих, и содействие развитию жилстроительства за счет инструментов проектного финансирования. Кроме того, стороны договорились о дальнейшей поддержке малого и среднего предпринимательства с помощью льготных госпрограмм кредитования бизнеса, активным участником которых выступает ПСБ. Еще одно направление совместной работы – программы повышения финансовой грамотности населения. "Мы рассчитываем, что совместная реализация проектов в рамках подписанного сегодня соглашения ускорит экономический рост республики, улучшит социально-экономический и деловой климат в Марий Эл, привлечет дополнительные инвестиции и откроет новые возможности для развития ключевых секторов экономики региона - обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства", – приводятся в сообщении слова Фрадкова. В свою очередь, глава республики отметил, что на ее территории действуют предприятия – участники гособоронзаказа. "Одно из приоритетных направлений деятельности банка - это предприятия оборонно-промышленного комплекса. В республике сейчас действует 23 предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. Поддержка наших предприятий, учитывая нагрузку, которую они взяли на себя по повышению обороноспособности нашей страны, очень важна", – процитировали в ПСБ слова Зайцева.
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псб (банк псб), республика марий эл, банки, развитие, экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Республика Марий Эл, Банки, Развитие, Экономика
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПСБ подписал с Республикой Марий Эл соглашение о сотрудничестве в развитии банковской инфраструктуры на территории республики, сообщает банк.
Соглашение, подписанное председателем ПСБ Петром Фрадковым
и главой Марий Эл Юрием Зайцевым
, предусматривает, в частности, участие ПСБ в реализации ключевых национальных и инвестиционных проектов, в том числе на основе ГЧП, сотрудничество в сфере обслуживания государственного и муниципального заказа.
Одно из приоритетных направлений сотрудничества – ипотечное кредитование в рамках льготных программ, в том числе ипотека для сотрудников бюджетных учреждений, военнослужащих, и содействие развитию жилстроительства за счет инструментов проектного финансирования.
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Кроме того, стороны договорились о дальнейшей поддержке малого и среднего предпринимательства с помощью льготных госпрограмм кредитования бизнеса, активным участником которых выступает ПСБ. Еще одно направление совместной работы – программы повышения финансовой грамотности населения.
"Мы рассчитываем, что совместная реализация проектов в рамках подписанного сегодня соглашения ускорит экономический рост республики, улучшит социально-экономический и деловой климат в Марий Эл, привлечет дополнительные инвестиции и откроет новые возможности для развития ключевых секторов экономики региона - обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В свою очередь, глава республики отметил, что на ее территории действуют предприятия – участники гособоронзаказа. "Одно из приоритетных направлений деятельности банка - это предприятия оборонно-промышленного комплекса. В республике сейчас действует 23 предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. Поддержка наших предприятий, учитывая нагрузку, которую они взяли на себя по повышению обороноспособности нашей страны, очень важна", – процитировали в ПСБ слова Зайцева.