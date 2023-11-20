https://ria.ru/20231120/mango-1910466611.html

Эксперт назвал способ ускорить созревание манго и авокадо

Эксперт назвал способ ускорить созревание манго и авокадо - РИА Новости, 20.11.2023

Эксперт назвал способ ускорить созревание манго и авокадо

Яблоки выделяют растительный гормон этилен, ускоряющий созревание тропических плодов, например, авокадо и манго, рассказал в интервью радио Sputnik автор и... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T02:10

2023-11-20T02:10

2023-11-20T02:10

общество

сергей малоземов

авокадо

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Яблоки выделяют растительный гормон этилен, ускоряющий созревание тропических плодов, например, авокадо и манго, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.В российских магазинах экзотические фрукты зачастую продаются неспелыми, и после покупки такого продукта потребителям приходится ждать, когда он станет пригоден для еды. Наиболее эффективный способ ускорить созревание тропических плодов – поместить рядом с ними яблоко, считает Малоземов."Если положить его вместе с манго или авокадо, например, в бумажный пакет, яблоко будет выделять достаточное количество газообразного растительного гормона этилена, который способствует созреванию фруктов", – отметил он.Некоторые люди используют с той же целью бананы или банановую кожуру, но у этого метода есть свои минусы, полагает эксперт."Если взять кожуру, она будет пахнуть, привлекать к себе мошек, со временем портиться, а для созревания плодов нужно несколько дней", – пояснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20231024/mango-1904953719.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, сергей малоземов, авокадо