https://ria.ru/20231120/mango-1910466611.html
Эксперт назвал способ ускорить созревание манго и авокадо
Эксперт назвал способ ускорить созревание манго и авокадо - РИА Новости, 20.11.2023
Эксперт назвал способ ускорить созревание манго и авокадо
Яблоки выделяют растительный гормон этилен, ускоряющий созревание тропических плодов, например, авокадо и манго, рассказал в интервью радио Sputnik автор и... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T02:10
2023-11-20T02:10
2023-11-20T02:10
общество
сергей малоземов
авокадо
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Яблоки выделяют растительный гормон этилен, ускоряющий созревание тропических плодов, например, авокадо и манго, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.В российских магазинах экзотические фрукты зачастую продаются неспелыми, и после покупки такого продукта потребителям приходится ждать, когда он станет пригоден для еды. Наиболее эффективный способ ускорить созревание тропических плодов – поместить рядом с ними яблоко, считает Малоземов."Если положить его вместе с манго или авокадо, например, в бумажный пакет, яблоко будет выделять достаточное количество газообразного растительного гормона этилена, который способствует созреванию фруктов", – отметил он.Некоторые люди используют с той же целью бананы или банановую кожуру, но у этого метода есть свои минусы, полагает эксперт."Если взять кожуру, она будет пахнуть, привлекать к себе мошек, со временем портиться, а для созревания плодов нужно несколько дней", – пояснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20231024/mango-1904953719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, сергей малоземов, авокадо
Общество, Сергей Малоземов, авокадо
Эксперт назвал способ ускорить созревание манго и авокадо
Телеведущий Малоземов посоветовал класть яблоки для ускорения созревания манго
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Яблоки выделяют растительный гормон этилен, ускоряющий созревание тропических плодов, например, авокадо и манго, рассказал в интервью радио Sputnik
автор и ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов.
В российских магазинах экзотические фрукты зачастую продаются неспелыми, и после покупки такого продукта потребителям приходится ждать, когда он станет пригоден для еды. Наиболее эффективный способ ускорить созревание тропических плодов – поместить рядом с ними яблоко, считает Малоземов.
«
"Если положить его вместе с манго или авокадо, например, в бумажный пакет, яблоко будет выделять достаточное количество газообразного растительного гормона этилена, который способствует созреванию фруктов", – отметил он.
Некоторые люди используют с той же целью бананы или банановую кожуру, но у этого метода есть свои минусы, полагает эксперт.
"Если взять кожуру, она будет пахнуть, привлекать к себе мошек, со временем портиться, а для созревания плодов нужно несколько дней", – пояснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.
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