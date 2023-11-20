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На севере Бурятии объявили лавинную опасность - РИА Новости, 20.11.2023
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06:34 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/laviny-1910482199.html
На севере Бурятии объявили лавинную опасность
На севере Бурятии объявили лавинную опасность - РИА Новости, 20.11.2023
На севере Бурятии объявили лавинную опасность
Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:34
2023-11-20T06:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-байкальский район
россия
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УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости. Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. "По данным Бурятского ЦГМС, 20-21 ноября в Северо-Байкальском районе республики Бурятия возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендует туристам воздержаться от походов в горы. В ведомстве подчеркнули, что в случае выхода на туристический маршрут необходимо уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к восхождению на горы и соблюдать меры безопасности.
https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-байкальский район, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Байкальский район, Россия
На севере Бурятии объявили лавинную опасность

В Северо-Байкальском районе Республики Бурятия объявлена лавинная опасность

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Улан-Удэ с Лысой горы. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости. Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России.
"По данным Бурятского ЦГМС, 20-21 ноября в Северо-Байкальском районе республики Бурятия возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении.
Тибет - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
8 октября, 15:32
Спасатели рекомендует туристам воздержаться от походов в горы. В ведомстве подчеркнули, что в случае выхода на туристический маршрут необходимо уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к восхождению на горы и соблюдать меры безопасности.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-Байкальский районРоссия
 
 
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