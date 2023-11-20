https://ria.ru/20231120/laviny-1910482199.html

На севере Бурятии объявили лавинную опасность

На севере Бурятии объявили лавинную опасность - РИА Новости, 20.11.2023

На севере Бурятии объявили лавинную опасность

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:34

2023-11-20T06:34

2023-11-20T06:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-байкальский район

россия

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УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости. Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает региональный главк МЧС России. "По данным Бурятского ЦГМС, 20-21 ноября в Северо-Байкальском районе республики Бурятия возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендует туристам воздержаться от походов в горы. В ведомстве подчеркнули, что в случае выхода на туристический маршрут необходимо уточнять прогноз погоды, лавиноопасную обстановку и возможные риски, знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к восхождению на горы и соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20231008/alpinisty-1901312938.html

северо-байкальский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-байкальский район, россия