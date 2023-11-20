https://ria.ru/20231120/kupon-1910587879.html

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах - РИА Новости, 20.11.2023

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:31

2023-11-20T15:31

2023-11-20T15:31

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)". Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://ria.ru/20231120/sanktsii-1910537757.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, национальный расчетный депозитарий (нрд)