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Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах - РИА Новости, 20.11.2023
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15:31 20.11.2023
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Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах - РИА Новости, 20.11.2023
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:31
2023-11-20T15:31
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)". Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)".
Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияНациональный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
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