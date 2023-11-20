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В Крыму в понедельник выпал первый снег - РИА Новости, 20.11.2023
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08:16 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/krym-1910489008.html
В Крыму в понедельник выпал первый снег
В Крыму в понедельник выпал первый снег - РИА Новости, 20.11.2023
В Крыму в понедельник выпал первый снег
Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:16
2023-11-20T08:16
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Снег ночью шел в горах Крыма", - заявили в гидрометцентре. Информация о высоте снежного покрова поступит в гидрометцентр позднее. В Симферополе утром снег покрыл автомобили и газоны, однако температура воздуха чуть выше нуля, на дорогах и тротуарах он сразу растаял. Пришедшее на смену южного циклона похолодание будет недолгим. Уже в середине недели дневная температура воздуха достигнет 10 градусов тепла.
https://ria.ru/20231101/vodokhranilische-1906602143.html
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общество, симферополь
Общество, Симферополь
В Крыму в понедельник выпал первый снег

В Крыму в понедельник выпал первый снег, но сразу начал таять

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДети на одной улиц Симферополя
Дети на одной улиц Симферополя - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дети на одной улиц Симферополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
"Снег ночью шел в горах Крыма", - заявили в гидрометцентре.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Крыму снизились запасы водохранилищ
1 ноября, 09:35
Информация о высоте снежного покрова поступит в гидрометцентр позднее.
В Симферополе утром снег покрыл автомобили и газоны, однако температура воздуха чуть выше нуля, на дорогах и тротуарах он сразу растаял.
Пришедшее на смену южного циклона похолодание будет недолгим. Уже в середине недели дневная температура воздуха достигнет 10 градусов тепла.
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