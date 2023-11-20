https://ria.ru/20231120/krym-1910489008.html

В Крыму в понедельник выпал первый снег

В Крыму в понедельник выпал первый снег - РИА Новости, 20.11.2023

В Крыму в понедельник выпал первый снег

Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:16

2023-11-20T08:16

2023-11-20T08:16

общество

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Снег ночью шел в горах Крыма", - заявили в гидрометцентре. Информация о высоте снежного покрова поступит в гидрометцентр позднее. В Симферополе утром снег покрыл автомобили и газоны, однако температура воздуха чуть выше нуля, на дорогах и тротуарах он сразу растаял. Пришедшее на смену южного циклона похолодание будет недолгим. Уже в середине недели дневная температура воздуха достигнет 10 градусов тепла.

https://ria.ru/20231101/vodokhranilische-1906602143.html

https://ria.ru/20231119/sochi-1910419637.html

симферополь

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, симферополь