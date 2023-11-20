https://ria.ru/20231120/krym-1910489008.html
В Крыму в понедельник выпал первый снег
В Крыму в понедельник выпал первый снег - РИА Новости, 20.11.2023
В Крыму в понедельник выпал первый снег
Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:16
2023-11-20T08:16
2023-11-20T08:16
общество
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148394/24/1483942446_0:35:2753:1584_1920x0_80_0_0_d717d9da6c2cb9dffee6aaeef18d0027.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре. "Снег ночью шел в горах Крыма", - заявили в гидрометцентре. Информация о высоте снежного покрова поступит в гидрометцентр позднее. В Симферополе утром снег покрыл автомобили и газоны, однако температура воздуха чуть выше нуля, на дорогах и тротуарах он сразу растаял. Пришедшее на смену южного циклона похолодание будет недолгим. Уже в середине недели дневная температура воздуха достигнет 10 градусов тепла.
https://ria.ru/20231101/vodokhranilische-1906602143.html
https://ria.ru/20231119/sochi-1910419637.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148394/24/1483942446_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_90094c7da95ec4e8c1755ae8d1e35570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, симферополь
В Крыму в понедельник выпал первый снег
В Крыму в понедельник выпал первый снег, но сразу начал таять
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Первый снег выпал в ночь на понедельник, 20 ноября, в Крыму, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
"Снег ночью шел в горах Крыма", - заявили в гидрометцентре.
В Крыму снизились запасы водохранилищ
Информация о высоте снежного покрова поступит в гидрометцентр позднее.
В Симферополе
утром снег покрыл автомобили и газоны, однако температура воздуха чуть выше нуля, на дорогах и тротуарах он сразу растаял.
Пришедшее на смену южного циклона похолодание будет недолгим. Уже в середине недели дневная температура воздуха достигнет 10 градусов тепла.
Жителей Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реках