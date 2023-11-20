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"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки - РИА Новости, 20.11.2023
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08:00 20.11.2023 (обновлено: 08:15 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html
"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки
"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки - РИА Новости, 20.11.2023
"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки
В Новосибирской области задержали троих школьников, подозреваемых в жестокой расправе над 25-летним мужчиной. Следователи допускают, что несовершеннолетние... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T08:00
2023-11-20T08:15
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Новосибирской области задержали троих школьников, подозреваемых в жестокой расправе над 25-летним мужчиной. Следователи допускают, что несовершеннолетние могут быть причастны к целой серии нападений. О громком деле — в материале РИА Новости.Десять ножевыхВечером 10 ноября в Октябрьском районе Новосибирска прохожая увидела лежащего на земле молодого человека. На голос и прикосновения он не реагировал. Одежда в крови. Приехавшие врачи констатировали: мертв, причем уже несколько дней. Судебные медики насчитали на теле около десяти ножевых ранений в шею и грудь.Установили личность погибшего: житель того же района Александр. "Он был очень тихий и спокойный, — рассказывает его знакомый Николай. — В драки никогда не лез, но в прошлом имел серьезные проблемы с наркотиками, даже лечился в реабилитационном центре. Последний раз я встретил Сашу в магазине примерно месяц назад, и на меня он произвел впечатление выздоравливающего человека".По словам соседей, выписавшись из клиники, Александр устроился работать на один из городских складов. Познакомился с девушкой. Стали жить вместе. В свободное время сочинял и записывал музыку."У нас в районе все друг друга знают, ходили слухи, что Саша вернулся к прежним "занятиям", — добавляет другой его знакомый, Олег. — Не знаю, насколько это правда, но, говорят, что напали на него, когда он с приятелем искал закладку. Якобы это и послужило причиной жестокой расправы".Приятель успел убежать.Новый эпизодВозбудили уголовное дело по статье "Убийство". Камеры видеонаблюдения помогли выявить подозреваемых: трое подростков 13, 14 и 17 лет."Максима я знаю довольно давно, — рассказывает товарищ одного из задержанных Игорь (имена всех несовершеннолетних изменены). — Он из вполне приличной семьи. В школе учится неплохо, на учете не состоит. Когда мы с друзьями услышали, что он натворил, все были в шоке".По версии СК, к преступлению подростки подготовились заранее, прихватив с собой нож. И в тот же вечер практически сразу после убийства напали еще как минимум на одного прохожего. Жестоко избили, угрожая оружием, забрали деньги и телефон.Двоим — 14-летнему и 17-летнему — уже предъявили обвинение по статьям "Убийство, совершенное группой лиц" и "Разбой". По решению Октябрьского районного суда ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.Что касается 13-летнего, реальное лишение свободы, как и судимость, ему не грозят — еще не достиг возраста уголовной ответственности. Пока он находится дома, однако его могут отправить в спецучреждение закрытого типа для малолетних правонарушителей.Поклонники ТесакаРасследование продолжается. Подозреваемых проверяют на причастность к другим похожим преступлениям, ищут возможных соучастников. Подробности не разглашают. По словам местных жителей, подростки нападали не только ради наживы, но также исходя из своих идеологических убеждений и ради "хайпа".Как объяснили РИА Новости друзья убитого, школьники создали в телеграм-канале закрытую группу, где восхваляли националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Публиковали шок-контент: нападения ультраправых банд на мигрантов, пытки и "казни". А также собственные похождения, снятые на смартфон.Знакомые задержанного это отрицают, уверяя, что тот никогда не был сторонником нацистской идеологии. Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Если вину школьников докажут в суде, то, вне зависимости от числа и тяжести совершенных преступлений, им грозит не более десяти лет колонии.Подобные случаи были и раньше. Несколько лет назад в Москве двое школьников жестоко избивали бездомных, снимая все на камеру телефона. Позже публиковали ролики в Сети, оформляя их экстремистской символикой.В мае прошлого года на станции Косино в столице оперативники задержали троих школьников с коктейлями Молотова. Выяснилось, что они состояли в неонацистской группировке "М.К.У. — Маньяки: культ убийц"* и планировали расправы над бездомными. Сейчас подростки находятся в СИЗО.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки

Под Новосибирском задержали подростков — последователей Тесака

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Новосибирской области задержали троих школьников, подозреваемых в жестокой расправе над 25-летним мужчиной. Следователи допускают, что несовершеннолетние могут быть причастны к целой серии нападений. О громком деле — в материале РИА Новости.

Десять ножевых

Вечером 10 ноября в Октябрьском районе Новосибирска прохожая увидела лежащего на земле молодого человека. На голос и прикосновения он не реагировал. Одежда в крови. Приехавшие врачи констатировали: мертв, причем уже несколько дней. Судебные медики насчитали на теле около десяти ножевых ранений в шею и грудь.
Установили личность погибшего: житель того же района Александр. "Он был очень тихий и спокойный, — рассказывает его знакомый Николай. — В драки никогда не лез, но в прошлом имел серьезные проблемы с наркотиками, даже лечился в реабилитационном центре. Последний раз я встретил Сашу в магазине примерно месяц назад, и на меня он произвел впечатление выздоравливающего человека".
© Фото : СК РФ по Новосибирской областиМесто преступления
Место преступления - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : СК РФ по Новосибирской области
Место преступления
По словам соседей, выписавшись из клиники, Александр устроился работать на один из городских складов. Познакомился с девушкой. Стали жить вместе. В свободное время сочинял и записывал музыку.
"У нас в районе все друг друга знают, ходили слухи, что Саша вернулся к прежним "занятиям", — добавляет другой его знакомый, Олег. — Не знаю, насколько это правда, но, говорят, что напали на него, когда он с приятелем искал закладку. Якобы это и послужило причиной жестокой расправы".
Приятель успел убежать.

Новый эпизод

Возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Камеры видеонаблюдения помогли выявить подозреваемых: трое подростков 13, 14 и 17 лет.
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Жертв гораздо больше". Что натворили школьники из Ярославля
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"Максима я знаю довольно давно, — рассказывает товарищ одного из задержанных Игорь (имена всех несовершеннолетних изменены). — Он из вполне приличной семьи. В школе учится неплохо, на учете не состоит. Когда мы с друзьями услышали, что он натворил, все были в шоке".
По версии СК, к преступлению подростки подготовились заранее, прихватив с собой нож. И в тот же вечер практически сразу после убийства напали еще как минимум на одного прохожего. Жестоко избили, угрожая оружием, забрали деньги и телефон.
Двоим — 14-летнему и 17-летнему — уже предъявили обвинение по статьям "Убийство, совершенное группой лиц" и "Разбой". По решению Октябрьского районного суда ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.
Что касается 13-летнего, реальное лишение свободы, как и судимость, ему не грозят — еще не достиг возраста уголовной ответственности. Пока он находится дома, однако его могут отправить в спецучреждение закрытого типа для малолетних правонарушителей.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМорозная дымка над Новосибирском
Морозная дымка над Новосибирском - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Морозная дымка над Новосибирском

Поклонники Тесака

Расследование продолжается. Подозреваемых проверяют на причастность к другим похожим преступлениям, ищут возможных соучастников. Подробности не разглашают. По словам местных жителей, подростки нападали не только ради наживы, но также исходя из своих идеологических убеждений и ради "хайпа".
Как объяснили РИА Новости друзья убитого, школьники создали в телеграм-канале закрытую группу, где восхваляли националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Публиковали шок-контент: нападения ультраправых банд на мигрантов, пытки и "казни". А также собственные похождения, снятые на смартфон.
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Издевались и раньше". За что подростки жестоко избили инвалида в Югре
18 сентября, 08:00
Знакомые задержанного это отрицают, уверяя, что тот никогда не был сторонником нацистской идеологии. Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Если вину школьников докажут в суде, то, вне зависимости от числа и тяжести совершенных преступлений, им грозит не более десяти лет колонии.
Подобные случаи были и раньше. Несколько лет назад в Москве двое школьников жестоко избивали бездомных, снимая все на камеру телефона. Позже публиковали ролики в Сети, оформляя их экстремистской символикой.
В мае прошлого года на станции Косино в столице оперативники задержали троих школьников с коктейлями Молотова. Выяснилось, что они состояли в неонацистской группировке "М.К.У. — Маньяки: культ убийц"* и планировали расправы над бездомными. Сейчас подростки находятся в СИЗО.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
ПроисшествияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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