https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html

"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки

"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки - РИА Новости, 20.11.2023

"Возомнили себя чистильщиками". На кого охотились новосибирские подростки

В Новосибирской области задержали троих школьников, подозреваемых в жестокой расправе над 25-летним мужчиной. Следователи допускают, что несовершеннолетние... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:00

2023-11-20T08:00

2023-11-20T08:15

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Новосибирской области задержали троих школьников, подозреваемых в жестокой расправе над 25-летним мужчиной. Следователи допускают, что несовершеннолетние могут быть причастны к целой серии нападений. О громком деле — в материале РИА Новости.Десять ножевыхВечером 10 ноября в Октябрьском районе Новосибирска прохожая увидела лежащего на земле молодого человека. На голос и прикосновения он не реагировал. Одежда в крови. Приехавшие врачи констатировали: мертв, причем уже несколько дней. Судебные медики насчитали на теле около десяти ножевых ранений в шею и грудь.Установили личность погибшего: житель того же района Александр. "Он был очень тихий и спокойный, — рассказывает его знакомый Николай. — В драки никогда не лез, но в прошлом имел серьезные проблемы с наркотиками, даже лечился в реабилитационном центре. Последний раз я встретил Сашу в магазине примерно месяц назад, и на меня он произвел впечатление выздоравливающего человека".По словам соседей, выписавшись из клиники, Александр устроился работать на один из городских складов. Познакомился с девушкой. Стали жить вместе. В свободное время сочинял и записывал музыку."У нас в районе все друг друга знают, ходили слухи, что Саша вернулся к прежним "занятиям", — добавляет другой его знакомый, Олег. — Не знаю, насколько это правда, но, говорят, что напали на него, когда он с приятелем искал закладку. Якобы это и послужило причиной жестокой расправы".Приятель успел убежать.Новый эпизодВозбудили уголовное дело по статье "Убийство". Камеры видеонаблюдения помогли выявить подозреваемых: трое подростков 13, 14 и 17 лет."Максима я знаю довольно давно, — рассказывает товарищ одного из задержанных Игорь (имена всех несовершеннолетних изменены). — Он из вполне приличной семьи. В школе учится неплохо, на учете не состоит. Когда мы с друзьями услышали, что он натворил, все были в шоке".По версии СК, к преступлению подростки подготовились заранее, прихватив с собой нож. И в тот же вечер практически сразу после убийства напали еще как минимум на одного прохожего. Жестоко избили, угрожая оружием, забрали деньги и телефон.Двоим — 14-летнему и 17-летнему — уже предъявили обвинение по статьям "Убийство, совершенное группой лиц" и "Разбой". По решению Октябрьского районного суда ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.Что касается 13-летнего, реальное лишение свободы, как и судимость, ему не грозят — еще не достиг возраста уголовной ответственности. Пока он находится дома, однако его могут отправить в спецучреждение закрытого типа для малолетних правонарушителей.Поклонники ТесакаРасследование продолжается. Подозреваемых проверяют на причастность к другим похожим преступлениям, ищут возможных соучастников. Подробности не разглашают. По словам местных жителей, подростки нападали не только ради наживы, но также исходя из своих идеологических убеждений и ради "хайпа".Как объяснили РИА Новости друзья убитого, школьники создали в телеграм-канале закрытую группу, где восхваляли националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Публиковали шок-контент: нападения ультраправых банд на мигрантов, пытки и "казни". А также собственные похождения, снятые на смартфон.Знакомые задержанного это отрицают, уверяя, что тот никогда не был сторонником нацистской идеологии. Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Если вину школьников докажут в суде, то, вне зависимости от числа и тяжести совершенных преступлений, им грозит не более десяти лет колонии.Подобные случаи были и раньше. Несколько лет назад в Москве двое школьников жестоко избивали бездомных, снимая все на камеру телефона. Позже публиковали ролики в Сети, оформляя их экстремистской символикой.В мае прошлого года на станции Косино в столице оперативники задержали троих школьников с коктейлями Молотова. Выяснилось, что они состояли в неонацистской группировке "М.К.У. — Маньяки: культ убийц"* и планировали расправы над бездомными. Сейчас подростки находятся в СИЗО.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html

новосибирск

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)