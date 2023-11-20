https://ria.ru/20231120/kredity-1910466327.html

Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты

Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты - РИА Новости, 20.11.2023

Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты

У бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность, все более востребованы кредиты в юанях. Но у граждан они непопулярны, рассказал агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T02:17

2023-11-20T02:17

2023-11-20T02:17

экономика

россия

китай

николай кузнецов

государственный университет управления

юань

кредиты

кредит

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. У бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность, все более востребованы кредиты в юанях. Но у граждан они непопулярны, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Он напомнил, что для многих компаний рублевые кредиты стали дороже из-за повышения ключевой ставки. Поэтому они готовы рассматривать валютные займы.Юани востребованы, прежде всего, из-за роста товарооборота с Китаем. Помимо этого, российским банкам проще осуществлять переводы в юанях, нежели в любой другой валюте.При этом обычные россияне пока не оценили преимуществ юаневых кредитов. Эту валюту стали чаще использовать как инструмент для сбережения, но в долг в ней не берут, предпочитая рубль. “Все помнят, как обожглись ипотечные заемщики на валютной ипотеке. Повторения нам не нужно, тем более в такое непростое время”, - заключил Кузнецов.

россия

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, китай, николай кузнецов, государственный университет управления, юань, кредиты, кредит