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Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты - РИА Новости, 20.11.2023
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02:17 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/kredity-1910466327.html
Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты
Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты - РИА Новости, 20.11.2023
Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты
У бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность, все более востребованы кредиты в юанях. Но у граждан они непопулярны, рассказал агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T02:17
2023-11-20T02:17
экономика
россия
китай
николай кузнецов
государственный университет управления
юань
кредиты
кредит
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. У бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность, все более востребованы кредиты в юанях. Но у граждан они непопулярны, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Он напомнил, что для многих компаний рублевые кредиты стали дороже из-за повышения ключевой ставки. Поэтому они готовы рассматривать валютные займы.Юани востребованы, прежде всего, из-за роста товарооборота с Китаем. Помимо этого, российским банкам проще осуществлять переводы в юанях, нежели в любой другой валюте.При этом обычные россияне пока не оценили преимуществ юаневых кредитов. Эту валюту стали чаще использовать как инструмент для сбережения, но в долг в ней не берут, предпочитая рубль. “Все помнят, как обожглись ипотечные заемщики на валютной ипотеке. Повторения нам не нужно, тем более в такое непростое время”, - заключил Кузнецов.
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экономика, россия, китай, николай кузнецов, государственный университет управления, юань, кредиты, кредит
Экономика, Россия, Китай, Николай Кузнецов, Государственный университет управления, Юань, Кредиты, Кредит
Экономист объяснил, зачем в Россию возвращаются валютные кредиты

Доцент Кузнецов сообщил о росте популярности в бизнес-среде кредитов в юанях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. У бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность, все более востребованы кредиты в юанях. Но у граждан они непопулярны, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Он напомнил, что для многих компаний рублевые кредиты стали дороже из-за повышения ключевой ставки. Поэтому они готовы рассматривать валютные займы.
Юани востребованы, прежде всего, из-за роста товарооборота с Китаем. Помимо этого, российским банкам проще осуществлять переводы в юанях, нежели в любой другой валюте.
При этом обычные россияне пока не оценили преимуществ юаневых кредитов. Эту валюту стали чаще использовать как инструмент для сбережения, но в долг в ней не берут, предпочитая рубль. “Все помнят, как обожглись ипотечные заемщики на валютной ипотеке. Повторения нам не нужно, тем более в такое непростое время”, - заключил Кузнецов.
 
ЭкономикаРоссияКитайНиколай КузнецовГосударственный университет управленияЮаньКредитыКредит
 
 
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