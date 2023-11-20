Первые беженцы прибыли на финский КПП "Салла" на границе с Россией
Первые 35 беженцев прибыли на финский КПП "Салла" на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. Первые беженцы из Ирака, Сирии, Сомали и других стран прибыли на финский пункт пропуска "Салла" на границе с Россией, сообщил погранотряд Лапландии в соцсети X.
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"Тридцать пять человек прибыли с российской стороны сегодня в "Саллу" в часы работы погранперехода. Ситуация расследуется", — говорится в публикации.
КПП "Салла" — один из двух пунктов пересечения границы между Финляндией и Россией, где возможен прием беженцев. Он работает с понедельника по воскресенье с 8:00 до 14:00. Ни один из действующих финских КПП не является круглосуточным.
В минувшую пятницу власти республики решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили подобный шаг ухудшением ситуации с миграцией. При этом глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.
Оставшиеся работать КПП — "Вартиус" и "Салла" — расположены на севере Финляндии.
Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.