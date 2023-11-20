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Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023" - РИА Новости, 20.11.2023
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Шоубиз
 
12:53 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/konkurs-1910443341.html
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023"
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023" - РИА Новости, 20.11.2023
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023"
В Сальвадоре на этих выходных подвели итоги 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная". Победа досталась участнице из Никарагуа Шейнис Паласиос. Чем еще... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:53
2023-11-20T12:53
фото
шоубиз
никарагуа
сальвадор
таиланд
мисс россия
мисс вселенная
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Сальвадоре на этих выходных подвели итоги 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная". Победа досталась участнице из Никарагуа Шейнис Паласиос. Чем еще заполнилось одно из красивых событий планеты — в фотоленте РИА Новости.
никарагуа
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фото, фото, никарагуа, сальвадор, таиланд, мисс россия, мисс вселенная, шоу-бизнес
Фото, Шоубиз, Никарагуа, Сальвадор, Таиланд, Мисс Россия, Мисс Вселенная, Шоу-бизнес
Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023"

В Сальвадоре назвали самую красивую женщину планеты

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Сальвадоре на этих выходных подвели итоги 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная". Победа досталась участнице из Никарагуа Шейнис Паласиос. Чем еще заполнилось одно из красивых событий планеты — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2023 / MARVIN RECINOS

Победительница — 23-летняя Шейнис Паласиос — стала первой уроженкой Никарагуа в истории конкурса, получившей титул "Мисс Вселенная".

Корону победительнице вручила "Мисс Вселенная — 2022" американка Р'Бонни Габриэль.

Мисс Вселенная 2022, Р'Бонни Габриэль из США, возлагает корону на Мисс Вселенная 2023 Шейннис Паласиос

Победительница — 23-летняя Шейнис Паласиос — стала первой уроженкой Никарагуа в истории конкурса, получившей титул "Мисс Вселенная".

Корону победительнице вручила "Мисс Вселенная — 2022" американка Р'Бонни Габриэль.

© AFP 2023 / MARVIN RECINOS
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© AFP 2023 / MARVIN RECINOS

В шоу принимали участие представительницы 86 стран.

Участницы конкурса Мисс Вселенная 2023

В шоу принимали участие представительницы 86 стран.

© AFP 2023 / MARVIN RECINOS
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© AFP 2023 / MARVIN RECINOS

По условиям состязания участницам не должно быть меньше 18 и больше 28 лет.

Тайская бизнесвумен Энн Джакапонг, владелица конкурса Мисс Вселенная

По условиям состязания участницам не должно быть меньше 18 и больше 28 лет.

© AFP 2023 / MARVIN RECINOS
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© AFP 2023 / MARVIN RECINOS

В этом году организаторы разрешили принимать участие в конкурсе замужним и рожавшим женщинам, моделям плюс-сайз и трансгендерам.

Мисс Колумбия Камила Авелла / Мисс Непал Джейн Дипика Гарретт / Мисс Португалия Марина Мачете

В этом году организаторы разрешили принимать участие в конкурсе замужним и рожавшим женщинам, моделям плюс-сайз и трансгендерам.

© AFP 2023 / MARVIN RECINOS
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© AP Photo / Moises Castillo

В тройке лидеров, помимо Паласиос, оказались представительница Таиланда Аннтония Порсильд и Австралии Морайя Уилсон.

Три финалистки конкурса Мисс Таиланд Антония Порсилд, мисс Австралия Морайя Уилсон и мисс Никарагуа Шейннис Паласиос

В тройке лидеров, помимо Паласиос, оказались представительница Таиланда Аннтония Порсильд и Австралии Морайя Уилсон.

© AP Photo / Moises Castillo
5 из 7
© AP Photo / Moises Castillo

Россию на "Мисс Вселенная" представила 22-летняя Маргарита Голубева, которая покорила зрителей и жюри сказочным платьем "Царевна-Лебедь".

Мисс Россия Маргарита Голубева на конкурсе красоты Мисс Вселенная в Сан-Сальвадоре

Россию на "Мисс Вселенная" представила 22-летняя Маргарита Голубева, которая покорила зрителей и жюри сказочным платьем "Царевна-Лебедь".

© AP Photo / Moises Castillo
6 из 7
© AP Photo / Moises Castillo

В следующем году конкурс пройдет в Мексике.

Мисс Никарагуа Шейннис Паласиос на 72-м конкурсе красоты Мисс Вселенная в Сан-Сальвадоре

В следующем году конкурс пройдет в Мексике.

© AP Photo / Moises Castillo
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ШоубизФотоНикарагуаСальвадорТаиландМисс РоссияМисс ВселеннаяШоу-бизнес
 
 
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