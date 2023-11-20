Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023"

В Сальвадоре назвали самую красивую женщину планеты
Победительница — 23-летняя Шейнис Паласиос — стала первой уроженкой Никарагуа в истории конкурса, получившей титул "Мисс Вселенная".
Корону победительнице вручила "Мисс Вселенная — 2022" американка Р'Бонни Габриэль.
Победительница — 23-летняя Шейнис Паласиос — стала первой уроженкой Никарагуа в истории конкурса, получившей титул "Мисс Вселенная".
Корону победительнице вручила "Мисс Вселенная — 2022" американка Р'Бонни Габриэль.
В шоу принимали участие представительницы 86 стран.
По условиям состязания участницам не должно быть меньше 18 и больше 28 лет.
По условиям состязания участницам не должно быть меньше 18 и больше 28 лет.
В этом году организаторы разрешили принимать участие в конкурсе замужним и рожавшим женщинам, моделям плюс-сайз и трансгендерам.
В этом году организаторы разрешили принимать участие в конкурсе замужним и рожавшим женщинам, моделям плюс-сайз и трансгендерам.
В тройке лидеров, помимо Паласиос, оказались представительница Таиланда Аннтония Порсильд и Австралии Морайя Уилсон.
В тройке лидеров, помимо Паласиос, оказались представительница Таиланда Аннтония Порсильд и Австралии Морайя Уилсон.
Россию на "Мисс Вселенная" представила 22-летняя Маргарита Голубева, которая покорила зрителей и жюри сказочным платьем "Царевна-Лебедь".
Россию на "Мисс Вселенная" представила 22-летняя Маргарита Голубева, которая покорила зрителей и жюри сказочным платьем "Царевна-Лебедь".
В следующем году конкурс пройдет в Мексике.
В следующем году конкурс пройдет в Мексике.