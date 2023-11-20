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Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023"

Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023" - РИА Новости, 20.11.2023

Праздник красоты: чем запомнилась "Мисс Вселенная — 2023"

В Сальвадоре на этих выходных подвели итоги 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная". Победа досталась участнице из Никарагуа Шейнис Паласиос. Чем еще... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:53

2023-11-20T12:53

2023-11-20T12:53

фото

шоубиз

никарагуа

сальвадор

таиланд

мисс россия

мисс вселенная

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Сальвадоре на этих выходных подвели итоги 72-го международного конкурса "Мисс Вселенная". Победа досталась участнице из Никарагуа Шейнис Паласиос. Чем еще заполнилось одно из красивых событий планеты — в фотоленте РИА Новости.

никарагуа

сальвадор

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