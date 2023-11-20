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В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто - РИА Новости, 20.11.2023
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09:00 20.11.2023 (обновлено: 09:12 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/konfiskatsiya-1910492126.html
В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто
В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто - РИА Новости, 20.11.2023
В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто
Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:00
2023-11-20T09:12
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
россия
сергей беляев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров, заявил в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. "Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера", - сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение некоторых стран Европы, например Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине. "Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии", - отметил Беляев. Он также напомнил, что в связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств, МИД России рекомендовал россиянам не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях. Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сейм Латвии принял поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Такие автомобили планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231109/latviya-1908379956.html
https://ria.ru/20231019/rusofobiya-1903735759.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, россия, сергей беляев
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Латвия, Россия, Сергей Беляев
В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто

МИД: Москва асимметрично ответит Риге, если та начнет конфисковывать авто из РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров, заявил в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера", - сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение некоторых стран Европы, например Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине.
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"Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии", - отметил Беляев.
Он также напомнил, что в связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств, МИД России рекомендовал россиянам не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях.
Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сейм Латвии принял поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Такие автомобили планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов.
Читайте полный текст интервью >>>
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19 октября, 04:55
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛатвияРоссияСергей Беляев
 
 
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