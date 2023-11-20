https://ria.ru/20231120/konfiskatsiya-1910492126.html

В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто

В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто - РИА Новости, 20.11.2023

В МИД пообещали ответить, если Латвия начнет конфисковывать российские авто

Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:00

2023-11-20T09:12

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

россия

сергей беляев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова принимать и асимметричные действия в ответ на намерение Латвии конфисковывать автомобили у россиян и будет концентрироваться на болезненных для прибалтийских стран ограничительных мерах в экономике, которые касаются транзитных перевозок через порты и закупки товаров, заявил в интервью РИА Новости директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. "Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера", - сказал Беляев, отвечая на вопрос о том, как Москва будет реагировать на намерение некоторых стран Европы, например Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине. "Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии", - отметил Беляев. Он также напомнил, что в связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств, МИД России рекомендовал россиянам не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях. Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сейм Латвии принял поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Такие автомобили планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Транспортные средства с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение 24 часов. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231109/latviya-1908379956.html

https://ria.ru/20231019/rusofobiya-1903735759.html

латвия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, россия, сергей беляев