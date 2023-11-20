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В Газе атаковали клинику "Врачей без границ" - РИА Новости, 20.11.2023
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19:34 20.11.2023 (обновлено: 20:14 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/klinika-1910662129.html
В Газе атаковали клинику "Врачей без границ"
В Газе атаковали клинику "Врачей без границ" - РИА Новости, 20.11.2023
В Газе атаковали клинику "Врачей без границ"
В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба одного сотрудника неизвестна, сообщила организация в соцсети X. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:34
2023-11-20T20:14
врачи без границ
сектор газа
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
хамас
оон
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба одного сотрудника неизвестна, сообщила организация в соцсети X.&quot;В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу. &lt;...&gt; Часть здания (была. — Прим. ред.) охвачена огнем. &lt;...&gt; На улице был виден израильский танк&quot;, — говорится в публикации.По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля организации, а пятый, вероятно, раздавил танк. На машинах были логотипы "Врачей без границ". Сообщается также, что в клинике находятся более 20 человек, их судьба неизвестна.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231119/vrachi-1910347491.html
https://ria.ru/20231120/gaza-1910490521.html
https://ria.ru/20231117/medobekty-1910094293.html
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врачи без границ, сектор газа, в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, ссср
Врачи без границ, Сектор Газа, В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, СССР
В Газе атаковали клинику "Врачей без границ"

В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба сотрудника неизвестна

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба одного сотрудника неизвестна, сообщила организация в соцсети X.
«

"В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу. <...> Часть здания (была. — Прим. ред.) охвачена огнем. <...> На улице был виден израильский танк", — говорится в публикации.

Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Группу "Врачей без границ" атаковали в окрестностях больницы "Аш-Шифа"
Вчера, 03:55
По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля организации, а пятый, вероятно, раздавил танк. На машинах были логотипы "Врачей без границ". Сообщается также, что в клинике находятся более 20 человек, их судьба неизвестна.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по индонезийской больнице в Газе погибли 8 человек
08:47
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
ВОЗ зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в Газе
17 ноября, 14:54
 
Врачи без границСектор ГазаВ миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСССР
 
 
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