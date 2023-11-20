https://ria.ru/20231120/klinika-1910662129.html

В Газе атаковали клинику "Врачей без границ"

В Газе атаковали клинику "Врачей без границ" - РИА Новости, 20.11.2023

В Газе атаковали клинику "Врачей без границ"

В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба одного сотрудника неизвестна, сообщила организация в соцсети X. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:34

2023-11-20T19:34

2023-11-20T20:14

врачи без границ

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба одного сотрудника неизвестна, сообщила организация в соцсети X."В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу. <...> Часть здания (была. — Прим. ред.) охвачена огнем. <...> На улице был виден израильский танк", — говорится в публикации.По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля организации, а пятый, вероятно, раздавил танк. На машинах были логотипы "Врачей без границ". Сообщается также, что в клинике находятся более 20 человек, их судьба неизвестна.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231119/vrachi-1910347491.html

https://ria.ru/20231120/gaza-1910490521.html

https://ria.ru/20231117/medobekty-1910094293.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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