В Газе атаковали клинику "Врачей без границ"
В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба сотрудника неизвестна
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Газе атаковали клинику "Врачей без границ", судьба одного сотрудника неизвестна, сообщила организация в соцсети X.
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"В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу. <...> Часть здания (была. — Прим. ред.) охвачена огнем. <...> На улице был виден израильский танк", — говорится в публикации.
По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля организации, а пятый, вероятно, раздавил танк. На машинах были логотипы "Врачей без границ". Сообщается также, что в клинике находятся более 20 человек, их судьба неизвестна.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 13 тысяч, пострадали более 31 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.