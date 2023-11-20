https://ria.ru/20231120/kitay-1910556857.html
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов - РИА Новости, 20.11.2023
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов
Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:36
2023-11-20T13:36
2023-11-20T13:36
экономика
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азия
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится девяносто пять процентов всех торговых операций между Россией и Китаем", - сказал он, выступая на межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Россия официально не раскрывает данные по доле валют в товарообороте с другими странами. При этом ЦБ публикует региональную статистику. Так, в сентябре в рублях оплачивалось 37,2% российского экспорта в Азию, а в дружественных валютах 41,6%, по импорту - 24,7% и 56,3% соответственно.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910518514.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, азия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Китай, Азия, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов
Белоусов: торговля с Китаем на 95 процентов ведется в рублях и юанях