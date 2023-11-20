https://ria.ru/20231120/kitay-1910556857.html

Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов

Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов - РИА Новости, 20.11.2023

Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов

Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:36

2023-11-20T13:36

2023-11-20T13:36

экономика

россия

китай

азия

андрей белоусов

центральный банк рф (цб рф)

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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится девяносто пять процентов всех торговых операций между Россией и Китаем", - сказал он, выступая на межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Россия официально не раскрывает данные по доле валют в товарообороте с другими странами. При этом ЦБ публикует региональную статистику. Так, в сентябре в рублях оплачивалось 37,2% российского экспорта в Азию, а в дружественных валютах 41,6%, по импорту - 24,7% и 56,3% соответственно.

https://ria.ru/20231120/kitay-1910518514.html

россия

китай

азия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, азия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)