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Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов - РИА Новости, 20.11.2023
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13:36 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/kitay-1910556857.html
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов - РИА Новости, 20.11.2023
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов
Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:36
2023-11-20T13:36
экономика
россия
китай
азия
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится девяносто пять процентов всех торговых операций между Россией и Китаем", - сказал он, выступая на межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Россия официально не раскрывает данные по доле валют в товарообороте с другими странами. При этом ЦБ публикует региональную статистику. Так, в сентябре в рублях оплачивалось 37,2% российского экспорта в Азию, а в дружественных валютах 41,6%, по импорту - 24,7% и 56,3% соответственно.
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экономика, россия, китай, азия, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Китай, Азия, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Торговля с Китаем на 95 процентов ведется в нацвалютах, заявил Белоусов

Белоусов: торговля с Китаем на 95 процентов ведется в рублях и юанях

© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Китайский юань и российские рубли. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится девяносто пять процентов всех торговых операций между Россией и Китаем", - сказал он, выступая на межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Россия официально не раскрывает данные по доле валют в товарообороте с другими странами. При этом ЦБ публикует региональную статистику. Так, в сентябре в рублях оплачивалось 37,2% российского экспорта в Азию, а в дружественных валютах 41,6%, по импорту - 24,7% и 56,3% соответственно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Отношения с Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил Путин
11:22
 
ЭкономикаРоссияКитайАзияАндрей БелоусовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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