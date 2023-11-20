https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

Хитрость, жадность и предательство съели уезжантов дотла

Хитрость, жадность и предательство съели уезжантов дотла - РИА Новости, 20.11.2023

Хитрость, жадность и предательство съели уезжантов дотла

Фанфары, из которых пытается извлечь звуки победного марша западный истеблишмент, выдают на гора лишь малохудожественный и фальшивый свист — санкции в отношении РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:00

2023-11-20T08:00

2023-11-20T09:15

россия

visa, inc.

рим

mastercard, inc.

санкции в отношении россии

аналитика

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Фанфары, из которых пытается извлечь звуки победного марша западный истеблишмент, выдают на гора лишь малохудожественный и фальшивый свист — санкции в отношении России не только не сработали, они привели к ровно противоположному эффекту. Ожидали падения и разрыва в клочья, а наша экономика не просто устояла, она выросла. И с каждым готовящимся списком, очередным "пакетом в пакете", новым кругом рестрикций устойчивость повышается. Евроатлантисты продумывали, и, надо сказать, не без усилий и затей, как именно они будут толкать нас в пропасть и в катастрофу, но увлеклись процессом до такой степени, что не заметили, что оказались на краю сами.Коллапс России, что внутри, что на внешнем поле, не то что не случился, а ровно наоборот — общество сплотилось, а влияние страны на международной арене выросло. А вот Западу приходится подсчитывать ущерб.Во времена мира и благополучия тамошние политики и эксперты, рожденные что в "райском саду", что в "сияющем граде на холме", милы, приветливы и ведут себя с расслабленной ленцой. Но когда выясняется, что близится неприятная развязка, они немедленно начинают поиски виноватых и просчитавшихся. Тех, кто ошибся в оценках и высказал неправильные суждения. Ну не себе же любимым, в конце концов, предъявлять претензии. Так и сейчас — те, кто задумывали и заказывали партитуры санкционных мер, начинают сдавать исполнителей ТЗ.Нет-нет, никакого разоблачения, просто в публичное поле утекают имена, фамилии и даты. Ну а также услужливо выкладываются и публикуются тексты меморандумов и проектов. Конечно, поскольку процессом руководят люди опытные, они говорят: "А все и так было всем известно!" Однако тем, кого они подговорили и фактически в итоге обмишулили, от этих деклараций тошно, холодок бежит по спине, ну и мурашки, мурашки от ужаса. По рукам и предплечьям. И волосы дыбом встают: "Боже, как я погорел!"Однако это лирика.А есть физика. Реальность.В которой чрезвычайно благополучно жившие в России граждане, с позволения сказать, "когдатошняя элита", влиятельные принимальщики решений, обнаружив себя на Западе, в условиях и хлебных, и комфортабельных, решили подзаработать и на предательстве тоже. Как известно, лишних денег не бывает. Ну а может, и не денег, но чего-то для них еще более существенного — например, признания, понимания и даже любви.Это на Гамлете нельзя было играть, как на флейте, а на тех, кто с горящими глазами начал торговать собой, — элементарно. Подуй в нужные дырочки — тщеславие, корысть, жадность, беспринципность — и вот вам мелодия для доклада номер раз. Потом появится доклад номер два и далее по списку. Не в персоналиях дело, а в механизме того, как, решив досадить "лично российской власти, правительству и президенту", убежанты решили сломить и сломать народ. Общество. Социум. Два последних слова часто используются в их глоссарии.При этом, конечно, все мерки и все меры — исключительно такие, которые, останься они в стране, их лично бы огорчили до полной невозможности. Это им было бы плохо и даже ужасно, если не разрешено ездить "за границу". Это они бы чувствовали себя обнесенными и обделенными, если Visa и MasterCard аннулировали бы их золотые или платиновые кредитки российских банков. Это им и их заединщикам было бы плохо, если бы знакомые и близкие им банки отключили от системы SWIFT.Они давали рекомендации по рестрикциям, ориентируясь только и исключительно на себя. Психологические проекции — штука опасная, в политике вообще обоюдоострая, поскольку универсальных, а уж тем более западных презумпций для такой огромной страны, как Россия, не существует. Тут у нас иные масштабы, иные интересы, иные идеалы, к кредиткам разной степени привилегированности отношения вообще не имеющие.А нефть, газ, индустриальная продукция, как вообще вся промышленность, — они существуют в ином мире, который уже очень давно и ни западно-, и ни европоцентричен. На производимое Россией спрос был, есть и будет, просто изменилась клиентура и адреса получателей. Странно, что радетели и певцы либерализма забыли о таком свойстве рыночной экономики.И вот теперь они пытаются объяснить и объясниться, жестикулируя и отводя глаза. Не от стыда, конечно, а от ужаса, что по большому счету им-то финал известен. Как там говорили в известном фильме? "Шофер — отработанный материал", санкционируя ликвидацию.Тут не "шоферы", тут "старшие экономисты" внезапно стали шлаком, который рано или поздно отправят в отвал.Умоляния, валяния в ногах, простирания рук не помогут. Со времен античности известно — Roma traditoribus non premia. Рим предателям не платит. Ну а мы по-простецки добавим: "Хитрость, жадность и предательство съедают человека дотла", перевернем эту страницу и продолжим жить дальше, понимая, что за нашими плечами — огромная страна. Обращать далее внимание на тех, кто ее предал, — ниже и персонального достоинства, и наших общих идеалов.

https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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россия, visa, inc., рим, mastercard, inc., санкции в отношении россии, аналитика