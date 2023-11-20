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Биография Хавьера Милея

Биография Хавьера Милея - РИА Новости, 20.11.2023

Биография Хавьера Милея

Победителем на выборах президента Аргентины стал противник вступления страны в БРИКС Хавьер Милей, заявил его оппонент Серхио Масса, признавший поражение. По... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T02:35

2023-11-20T02:35

2023-11-20T02:35

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Победителем на выборах президента Аргентины стал противник вступления страны в БРИКС Хавьер Милей, заявил его оппонент Серхио Масса, признавший поражение. По итогам подсчета 86,59% голосов, Милей побеждает с 55,95%.Аргентинский политик, бизнесмен и экономист Хавьер Херардо Милей (Javier Gerardo Milei) родился 22 октября 1970 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).В 1993 году окончил Университет Бельграно, получил степень бакалавра экономики, продолжил обучение в Институте экономического и социального развития, а также в Университете Торкуато-ди-Телла. Затем более 20 лет преподавал в разных вузах Аргентины и других стран макро- и микроэкономику, математику для экономистов, монетарную политику, финансовые теории и теории экономического роста. Участвовал в конференциях, писал научные труды, издавал книги. Работал главным и старшим экономистом в разных государственных и частных структурах, в частности, в банке HSBC и крупном пенсионном фонде Maxima.Работал экономистом в компаниях Estudio Broda, Máxima AFJP, HSBC, Corporación América. Возглавлял отдел экономических исследований аналитического центра Fundación Acordar. Был советником правительства Аргентины.С 2012 года Милей начал писать статьи в качестве обозревателя в ряде газет, неоднократно выступал на телевидении, вел собственную программу на радио, а затем и на ТВ. Благодаря этому он стал широко известен публике.Автор более 50 научных статей, 16 книг и более 500 популярных статей в печатных СМИ.В 2019 году присоединился к Либертарианской партии (Partido Libertario), которая в 2021 году вошла в правоконсервативную коалицию "Свобода наступает" (La Libertad Avanza), которую возглавил Хавьер Милей.С 2021 года является депутатом Национального конгресса Аргентины.В политическом плане Милей тяготеет к правому популизму, получившему широкое распространение в США и ряде стран Европы и Латинской Америки. В прессе его не раз сравнивали с экс-президентом США Дональдом Трампом.Хавьер Милей баллотируется в президенты на всеобщих выборах в Аргентине в 2023 году от коалиции "Свобода наступает". По итогам первого тура Милей получил 30,04% голосов, его соперник, кандидат от правящей партии Серхио Масса – 36,57%. Оба политика вышли во второй тур выборов.В рамках своей предвыборной программы Хавьер Милей обещал провести радикальные реформы в стране. Для решения экономических проблем Аргентины он предлагает упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Кроме того, Милей планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения. Некоторое политические взгляды Милея вызывают споры. Так, он выступает против абортов, за свободное ношение оружия, легализацию наркотиков и законную продажу человеческих органов. Кроме того, кандидат заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, сша, буэнос-айрес (город), справки, дональд трамп, hsbc, брикс