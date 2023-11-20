https://ria.ru/20231120/katki-1910676630.html

Более 50 катков и лыжных трасс будут работать этой зимой в Химках

Более 50 катков и лыжных трасс будут работать этой зимой в Химках - РИА Новости, 20.11.2023

Более 50 катков и лыжных трасс будут работать этой зимой в Химках

В городском округе Химки к началу зимнего сезона откроют более 50 площадок для катания на коньках и лыжах, открытие первой ледовой зоны - Театрального катка -... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:54

2023-11-20T20:54

2023-11-20T20:54

химки

общество

катки

лыжные виды спорта

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки к началу зимнего сезона откроют более 50 площадок для катания на коньках и лыжах, открытие первой ледовой зоны - Театрального катка - запланировано на 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Для катания на коньках подготовят 26 площадок, в том числе на территории спорткомплексов и во дворах, а также на территории торгового центра "МЕГА". На шести площадках будет организован прокат коньков, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки. Главной ледовой площадкой в Химках станет Театральный каток. Его официально откроют 25 ноября. В рамках церемонии выступят известные российские фигуристы и химкинские спортсмены. Общая площадь катка – почти 2,5 тысячи квадратных метров, один сеанс рассчитан на 150 человек. Для удобства посетителей будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков. Средняя цена проката составит 200 рублей. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг – с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 23:30. Вход свободный, по предварительной записи. Продолжительность сеанса: полтора часа. Кроме того, в округе будут работать 26 лыжных трасс - на территории горнолыжной базы "Родина" в микрорайоне Сходня, в ОУСЦ "Планерная" и на лыжном стадионе "Снежинка", три трассы в парках, а также 20 любительских трасс на территориях школьных стадионов. Прокат лыжного инвентаря будет организован по трем адресам: улица Школьная, дом 2а (Сходня), улица Мичурина, дом 24 (Старые Химки), ОУСЦ "Планерная". Средняя стоимость аренды составит 200 рублей в час. Также к зимнему сезону в городском округе Химки подготовят зоны культуры и отдыха. В ближайшие дни приступят к украшению входных групп парка Толстого, "Дубки", "Экоберег", "Подрезково", "Два берега", а также скверов "Юбилейный" и имени Марии Рубцовой. Для гостей площадок планируется проведение более 350 мероприятий с уникальными развлекательными программами в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева "Зима в Подмосковье".

https://rsport.ria.ru/20231115/vdnkh-1909512333.html

химки

московская область (подмосковье)

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химки, общество, катки, лыжные виды спорта, московская область (подмосковье)