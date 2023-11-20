https://ria.ru/20231120/katastrofa-1910481059.html

"Худшая катастрофа": СМИ сообщили о ЧП с атомной подлодкой

"Худшая катастрофа": СМИ сообщили о ЧП с атомной подлодкой - РИА Новости, 20.11.2023

"Худшая катастрофа": СМИ сообщили о ЧП с атомной подлодкой

Атомная подводная лодка ВМС Великобритании с ядерными ракетами и экипажем в 140 человек чуть не утонула из-за неисправности глубиномера, об этом сообщает... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:15

2023-11-20T06:15

2023-11-20T15:00

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Атомная подводная лодка ВМС Великобритании с ядерными ракетами и экипажем в 140 человек чуть не утонула из-за неисправности глубиномера, об этом сообщает таблоид The Sun."В Атлантике вышел из строя глубиномер на судне класса "Авангард", построенном несколько десятилетий назад, с экипажем из 140 человек и ракетами Судного дня "Трайдент-2", — говорится в публикации.Подводная лодка готовилась к патрулированию, когда шкалы, указывающие ее глубину, перестали работать, из-за чего команда считала, что она находится в горизонтальном положении, в то время как она все еще погружалась.Субмарина, по данным издания, уже вошла в "опасную зону", когда инженеры в кормовом отсеке заметили показания второго датчика и подняли тревогу. Благодаря этому удалось избежать "худшей катастрофы" в Королевском флоте со времен Второй мировой войны, пишет газета."Такая катастрофа вынудила бы проводить кошмарную спасательную операцию по подъему сверхсекретного корабля и его ядерного реактора до того, как туда добрались бы русские", — говорится в материале.Как ранее заявил в интервью Daily Mail бывший главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст, Военно-морские силы Великобритании находятся в "убогом" состоянии. По его словам, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он не способен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования.

https://ria.ru/20231102/kitay-1906840895.html

https://ria.ru/20231106/podlodka-1907657940.html

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в мире, великобритания