https://ria.ru/20231120/kapsuly-1910649738.html

В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул

В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул - РИА Новости, 20.11.2023

В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул

Спрессованные кофейные капсулы впервые начали выпускать на предприятии в Карелии, сообщило управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:41

2023-11-20T18:41

2023-11-20T18:43

экономика

технологии

россия

петрозаводск

республика карелия

артур парфенчиков

андрей левунин

фонд развития промышленности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Спрессованные кофейные капсулы впервые начали выпускать на предприятии в Карелии, сообщило управление пресс-службы главы республики. "Компания ООО "Кофейные технологии" открыла в Петрозаводске уникальное производство - она выпускает спрессованные кофейные капсулы для транспортных компаний, гостиниц и предприятий общепита. Уникальность его в том, что это первое подобное производство в России профессиональных капсул для кофе", - говорится в сообщении. Производство капсульного кофе запустили при господдержке - с привлечением средств Фонда по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства республики Карелия и регионального Фонда развития промышленности. Глава Карелии Артур Парфенчиков ознакомился с производством и планами по развитию предприятия. "Я уверен, что проект будет успешным, мы помогаем. Все еще только начинается, работает одна линия, но это уже реальное производство. Первые партии продукции пошли корпоративным клиентам, в частности, РЖД. Кофе бразильский, конечно, но с нашей карельской душой", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время на предприятии работает одна линия производства, всего их планируется три. Также будет запущен конвейер по упаковке готовой продукции. В настоящее время компания намерена привлечь еще один займ от Фонда развития промышленности Республики Карелия для приобретения дополнительного, более мощного кофейного оборудования и станков обжарки. "В дальнейшем у нас есть планы расширения и производства других, более известных форматов капсул. Оборудование на предприятии тоже единственное в своем роде - мы разрабатывали его сами в течение года совместно с китайскими инженерами. Технологически все получилось", - отметил генеральный директор компании "Кофейные технологии" Андрей Левунин.

https://ria.ru/20230116/soi-1844596184.html

https://ria.ru/20230830/moskva-1893181743.html

россия

петрозаводск

республика карелия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, петрозаводск, республика карелия, артур парфенчиков, андрей левунин, фонд развития промышленности, ржд