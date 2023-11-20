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В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул - РИА Новости, 20.11.2023
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18:41 20.11.2023 (обновлено: 18:43 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/kapsuly-1910649738.html
В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул
В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул - РИА Новости, 20.11.2023
В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул
Спрессованные кофейные капсулы впервые начали выпускать на предприятии в Карелии, сообщило управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:41
2023-11-20T18:43
экономика
технологии
россия
петрозаводск
республика карелия
артур парфенчиков
андрей левунин
фонд развития промышленности
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Спрессованные кофейные капсулы впервые начали выпускать на предприятии в Карелии, сообщило управление пресс-службы главы республики. "Компания ООО "Кофейные технологии" открыла в Петрозаводске уникальное производство - она выпускает спрессованные кофейные капсулы для транспортных компаний, гостиниц и предприятий общепита. Уникальность его в том, что это первое подобное производство в России профессиональных капсул для кофе", - говорится в сообщении. Производство капсульного кофе запустили при господдержке - с привлечением средств Фонда по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства республики Карелия и регионального Фонда развития промышленности. Глава Карелии Артур Парфенчиков ознакомился с производством и планами по развитию предприятия. "Я уверен, что проект будет успешным, мы помогаем. Все еще только начинается, работает одна линия, но это уже реальное производство. Первые партии продукции пошли корпоративным клиентам, в частности, РЖД. Кофе бразильский, конечно, но с нашей карельской душой", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. В настоящее время на предприятии работает одна линия производства, всего их планируется три. Также будет запущен конвейер по упаковке готовой продукции. В настоящее время компания намерена привлечь еще один займ от Фонда развития промышленности Республики Карелия для приобретения дополнительного, более мощного кофейного оборудования и станков обжарки. "В дальнейшем у нас есть планы расширения и производства других, более известных форматов капсул. Оборудование на предприятии тоже единственное в своем роде - мы разрабатывали его сами в течение года совместно с китайскими инженерами. Технологически все получилось", - отметил генеральный директор компании "Кофейные технологии" Андрей Левунин.
https://ria.ru/20230116/soi-1844596184.html
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петрозаводск
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экономика, технологии, россия, петрозаводск, республика карелия, артур парфенчиков, андрей левунин, фонд развития промышленности, ржд
Экономика, Технологии, Россия, Петрозаводск, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Андрей Левунин, Фонд развития промышленности, РЖД
В Карелии открыли первое в России производство кофейных капсул

Первые в России кофейные капсулы начали выпускать на предприятии в Карелии

© РИА Новости / Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Спрессованные кофейные капсулы впервые начали выпускать на предприятии в Карелии, сообщило управление пресс-службы главы республики.
«
"Компания ООО "Кофейные технологии" открыла в Петрозаводске уникальное производство - она выпускает спрессованные кофейные капсулы для транспортных компаний, гостиниц и предприятий общепита. Уникальность его в том, что это первое подобное производство в России профессиональных капсул для кофе", - говорится в сообщении.
Производство капсульного кофе запустили при господдержке - с привлечением средств Фонда по содействию кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства республики Карелия и регионального Фонда развития промышленности.
Глава Карелии Артур Парфенчиков ознакомился с производством и планами по развитию предприятия.
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«
"Я уверен, что проект будет успешным, мы помогаем. Все еще только начинается, работает одна линия, но это уже реальное производство. Первые партии продукции пошли корпоративным клиентам, в частности, РЖД. Кофе бразильский, конечно, но с нашей карельской душой", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время на предприятии работает одна линия производства, всего их планируется три. Также будет запущен конвейер по упаковке готовой продукции. В настоящее время компания намерена привлечь еще один займ от Фонда развития промышленности Республики Карелия для приобретения дополнительного, более мощного кофейного оборудования и станков обжарки.
«
"В дальнейшем у нас есть планы расширения и производства других, более известных форматов капсул. Оборудование на предприятии тоже единственное в своем роде - мы разрабатывали его сами в течение года совместно с китайскими инженерами. Технологически все получилось", - отметил генеральный директор компании "Кофейные технологии" Андрей Левунин.
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ЭкономикаТехнологииРоссияПетрозаводскРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковАндрей ЛевунинФонд развития промышленностиРЖД
 
 
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