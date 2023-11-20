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Бирюков: капремонт Лизинского путепровода завершен на юго-востоке Москвы
Бирюков: капремонт Лизинского путепровода завершен на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 20.11.2023
Бирюков: капремонт Лизинского путепровода завершен на юго-востоке Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Лизинского путепровода на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:09
2023-11-20T16:09
2023-11-20T16:09
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Лизинского путепровода на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили Лизинский путепровод, расположенный в Южнопортовом районе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что во время проведения капремонта путепровод функционировал с частичными ограничениями движения, полностью его не закрывали. "В рамках проекта восстановили мостовое полотно проезжей части и тротуаров, заменили гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, отремонтировали железобетонную плиту и металлические балки пролетного строения. Ремонт помог устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию путепровода", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта.
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