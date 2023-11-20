Рейтинг@Mail.ru
Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
 
10:59 20.11.2023 (обновлено: 12:01 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/kamchatka-1910512910.html
Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре
Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре - РИА Новости, 20.11.2023
Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре
Новую дорогу к строящемуся зданию международного аэропорта Петропавловск-Камчатский сдадут в конце ноября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:59
2023-11-20T12:01
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
владимир солодов
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70048/00/700480067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1988b7b4dc2f6500d964b637150e9b76.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя - РИА Новости. Новую дорогу к строящемуся зданию международного аэропорта Петропавловск-Камчатский сдадут в конце ноября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает пресс-служба правительства региона. "Дорога к строящемуся аэропорту на Камчатке будет сдана в конце ноября. Этот объект крайне важен для нас, потому что дорога ведет к строящимся главным воздушным воротам Камчатки. И первое, что будут видеть жители региона и туристы, выходя из аэропорта - качественную дорогу со всей необходимой инфраструктурой", - сказал Солодов. Строительная готовность объекта, который начали возводить в 2021 году, составляет 98 процентов. Общая протяженность четырехполосного участка составляет чуть более трех километров, площадь покрытия – более 35 тысяч квадратных метров. Оборудованы четыре пешеходных перехода, два автобусных павильона и светофор. Также обустроена пешеходная дорожка длиной 2,7 тысячи погонных метров. Дорожным строителям осталось завершить установку знаков и части барьерного ограждения. Строительство трассы ведется в рамках краевого проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово начали строить в 2018 году, он должен быть сдан в конце 2024 года. В настоящее время почти обустроен перрон, ведутся отделочные работы снаружи здания, а также внутри. Проект включает строительство нового пассажирского терминала площадью более 50 тысяч квадратных метров, который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов.
https://ria.ru/20231117/renovatsiya-1910034015.html
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70048/00/700480067_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8f550ff058f96a54b0b30dfd614d011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов, новости - туризм
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Владимир Солодов, Новости - Туризм
Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре

Солодов: дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкАэропорт Петропавловск-Камчатский
Аэропорт Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Аэропорт Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя - РИА Новости. Новую дорогу к строящемуся зданию международного аэропорта Петропавловск-Камчатский сдадут в конце ноября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает пресс-служба правительства региона.
"Дорога к строящемуся аэропорту на Камчатке будет сдана в конце ноября. Этот объект крайне важен для нас, потому что дорога ведет к строящимся главным воздушным воротам Камчатки. И первое, что будут видеть жители региона и туристы, выходя из аэропорта - качественную дорогу со всей необходимой инфраструктурой", - сказал Солодов.
Строительная готовность объекта, который начали возводить в 2021 году, составляет 98 процентов. Общая протяженность четырехполосного участка составляет чуть более трех километров, площадь покрытия – более 35 тысяч квадратных метров. Оборудованы четыре пешеходных перехода, два автобусных павильона и светофор. Также обустроена пешеходная дорожка длиной 2,7 тысячи погонных метров. Дорожным строителям осталось завершить установку знаков и части барьерного ограждения. Строительство трассы ведется в рамках краевого проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово начали строить в 2018 году, он должен быть сдан в конце 2024 года. В настоящее время почти обустроен перрон, ведутся отделочные работы снаружи здания, а также внутри. Проект включает строительство нового пассажирского терминала площадью более 50 тысяч квадратных метров, который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов.
Старт строительства дороги к Халактырскому пляжу Тихого океана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Власти Камчатки начали реализацию мастер-плана реновации с дороги на пляж
17 ноября, 11:10
 
Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайВладимир СолодовНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала