https://ria.ru/20231120/kamchatka-1910512910.html

Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре

Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре - РИА Новости, 20.11.2023

Дорогу к новому аэропорту на Камчатке сдадут в ноябре

Новую дорогу к строящемуся зданию международного аэропорта Петропавловск-Камчатский сдадут в конце ноября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:59

2023-11-20T10:59

2023-11-20T12:01

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя - РИА Новости. Новую дорогу к строящемуся зданию международного аэропорта Петропавловск-Камчатский сдадут в конце ноября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает пресс-служба правительства региона. "Дорога к строящемуся аэропорту на Камчатке будет сдана в конце ноября. Этот объект крайне важен для нас, потому что дорога ведет к строящимся главным воздушным воротам Камчатки. И первое, что будут видеть жители региона и туристы, выходя из аэропорта - качественную дорогу со всей необходимой инфраструктурой", - сказал Солодов. Строительная готовность объекта, который начали возводить в 2021 году, составляет 98 процентов. Общая протяженность четырехполосного участка составляет чуть более трех километров, площадь покрытия – более 35 тысяч квадратных метров. Оборудованы четыре пешеходных перехода, два автобусных павильона и светофор. Также обустроена пешеходная дорожка длиной 2,7 тысячи погонных метров. Дорожным строителям осталось завершить установку знаков и части барьерного ограждения. Строительство трассы ведется в рамках краевого проекта "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово начали строить в 2018 году, он должен быть сдан в конце 2024 года. В настоящее время почти обустроен перрон, ведутся отделочные работы снаружи здания, а также внутри. Проект включает строительство нового пассажирского терминала площадью более 50 тысяч квадратных метров, который будет обслуживать пассажиров внутрироссийских и международных рейсов.

https://ria.ru/20231117/renovatsiya-1910034015.html

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Варвара Скокшина

камчатка, петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир солодов, новости - туризм