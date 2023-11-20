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Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ" - РИА Новости, 20.11.2023
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20:21 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/kamaz-1910670890.html
Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ"
Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ" - РИА Новости, 20.11.2023
Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Камаз" за то, что компания постоянно обновляет производственные мощности и выдает на рынок новые продукты. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:21
2023-11-20T20:21
экономика
технологии
россия
владимир путин
сергей когогин
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Камаз" за то, что компания постоянно обновляет производственные мощности и выдает на рынок новые продукты. Президент в понедельник по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. Одним из участников видеоконференции с регионами стал генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин. "Я вижу, за вашей спиной стоят как раз люди, руками которых все это и производится. И особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новые продукты выдаете на рынок. Вот это очень здорово. Спасибо большое", - обратился Путин к руководителю "Камаза". Он подчеркнул, что производство техники - важная составляющая всей совместной работы по развитию общественного транспорта. "Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов. Ну и самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", - отметил президент.
https://ria.ru/20231120/putin-1910659815.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, сергей когогин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Сергей Когогин
Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ"

Путин поблагодарил "КамАЗ" за постоянное обновление производственных мощностей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Камаз" за то, что компания постоянно обновляет производственные мощности и выдает на рынок новые продукты.
Президент в понедельник по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. Одним из участников видеоконференции с регионами стал генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.
«
"Я вижу, за вашей спиной стоят как раз люди, руками которых все это и производится. И особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новые продукты выдаете на рынок. Вот это очень здорово. Спасибо большое", - обратился Путин к руководителю "Камаза".
Он подчеркнул, что производство техники - важная составляющая всей совместной работы по развитию общественного транспорта.
«
"Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов. Ну и самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Путин поблагодарил работников транспортного комплекса за напряженный труд
Вчера, 19:23
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинСергей Когогин
 
 
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