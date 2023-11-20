https://ria.ru/20231120/kamaz-1910670890.html

Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ"

Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ" - РИА Новости, 20.11.2023

Путин поблагодарил коллектив "КамАЗ"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Камаз" за то, что компания постоянно обновляет производственные мощности и выдает на рынок новые продукты. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T20:21

2023-11-20T20:21

2023-11-20T20:21

экономика

технологии

россия

владимир путин

сергей когогин

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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Камаз" за то, что компания постоянно обновляет производственные мощности и выдает на рынок новые продукты. Президент в понедельник по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта. Одним из участников видеоконференции с регионами стал генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин. "Я вижу, за вашей спиной стоят как раз люди, руками которых все это и производится. И особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новые продукты выдаете на рынок. Вот это очень здорово. Спасибо большое", - обратился Путин к руководителю "Камаза". Он подчеркнул, что производство техники - важная составляющая всей совместной работы по развитию общественного транспорта. "Загрузка происходит наших предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов. Ну и самое главное, что они обеспечивают нам и количество, и качество техники", - отметил президент.

https://ria.ru/20231120/putin-1910659815.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, сергей когогин