https://ria.ru/20231120/isk-1910570946.html

Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной

Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной - РИА Новости, 20.11.2023

Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной

Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск музыканта Егора Крида (он же Егор Булаткин) к "Лиге безопасного интернета" и её главе Екатерине Мизулиной,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:32

2023-11-20T14:32

2023-11-20T14:32

шоубиз

егор крид

лига безопасного интернета

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск музыканта Егора Крида (он же Егор Булаткин) к "Лиге безопасного интернета" и её главе Екатерине Мизулиной, сообщили РИА Новости в суде. "Иск Булаткина к ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и Мизулиной Е.Н. принят к производству 20 ноября", - рассказал собеседник агентства. В ближайшее время суд должен назначить слушание по данному делу. Иск относится к категории "о защите чести, достоинства и деловой репутации", в суде его подробности не раскрыли. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".

https://ria.ru/20231113/mizulina-1909146780.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

егор крид, лига безопасного интернета, россия