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Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной - РИА Новости, 20.11.2023
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Шоубиз
 
14:32 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/isk-1910570946.html
Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной
Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной - РИА Новости, 20.11.2023
Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной
Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск музыканта Егора Крида (он же Егор Булаткин) к "Лиге безопасного интернета" и её главе Екатерине Мизулиной,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:32
2023-11-20T14:32
шоубиз
егор крид
лига безопасного интернета
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск музыканта Егора Крида (он же Егор Булаткин) к "Лиге безопасного интернета" и её главе Екатерине Мизулиной, сообщили РИА Новости в суде. "Иск Булаткина к ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и Мизулиной Е.Н. принят к производству 20 ноября", - рассказал собеседник агентства. В ближайшее время суд должен назначить слушание по данному делу. Иск относится к категории "о защите чести, достоинства и деловой репутации", в суде его подробности не раскрыли. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".
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егор крид, лига безопасного интернета, россия
Шоубиз, Егор Крид, Лига безопасного интернета, Россия
Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной

Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной о защите чести и достоинства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Егор Крид. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск музыканта Егора Крида (он же Егор Булаткин) к "Лиге безопасного интернета" и её главе Екатерине Мизулиной, сообщили РИА Новости в суде.
"Иск Булаткина к ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и Мизулиной Е.Н. принят к производству 20 ноября", - рассказал собеседник агентства.
В ближайшее время суд должен назначить слушание по данному делу.
Иск относится к категории "о защите чести, достоинства и деловой репутации", в суде его подробности не раскрыли.
Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр".
Видеоблогер Эдвард Бил - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Мизулина попросила МВД проверить известных блогеров на мошенничество
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ШоубизЕгор КридЛига безопасного интернетаРоссия
 
 
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