https://ria.ru/20231120/indoneziya-1910496003.html

В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди

В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди - РИА Новости, 20.11.2023

В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди

Поезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг, 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли, остальные четверо получили ранения, сообщает... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:25

2023-11-20T09:25

2023-11-20T12:03

в мире

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910529243_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cb7280817492a07719acb92781b89b9e.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Поезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг, 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли, остальные четверо получили ранения, сообщает индонезийский телеканал Kompas TV. "В общей сложности 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли в результате столкновения с поездом "Пробованги" на неохраняемом переезде между станцией Рандуагунг и станцией Клаках, округ Лумаджанг, Восточная Ява. Остальные четыре пассажира получили ранения", - пишет издание. По его данным, инцидент произошел вечером в воскресенье, когда микроавтобус пересекал неохраняемый железнодорожный переезд. Столкновение было неизбежным. По данным министерства транспорта Индонезии, до 85% железнодорожных происшествий в стране происходит на неохраняемых переездах. Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом составляет 40,47 на 1000 переходов.

https://ria.ru/20231108/dtp-1908202115.html

https://ria.ru/20231005/polsha-1900599551.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия