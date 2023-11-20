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В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди - РИА Новости, 20.11.2023
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09:25 20.11.2023 (обновлено: 12:03 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/indoneziya-1910496003.html
В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди
В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди - РИА Новости, 20.11.2023
В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди
Поезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг, 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли, остальные четверо получили ранения, сообщает... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:25
2023-11-20T12:03
в мире
индонезия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Поезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг, 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли, остальные четверо получили ранения, сообщает индонезийский телеканал Kompas TV. "В общей сложности 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли в результате столкновения с поездом "Пробованги" на неохраняемом переезде между станцией Рандуагунг и станцией Клаках, округ Лумаджанг, Восточная Ява. Остальные четыре пассажира получили ранения", - пишет издание. По его данным, инцидент произошел вечером в воскресенье, когда микроавтобус пересекал неохраняемый железнодорожный переезд. Столкновение было неизбежным. По данным министерства транспорта Индонезии, до 85% железнодорожных происшествий в стране происходит на неохраняемых переездах. Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом составляет 40,47 на 1000 переходов.
https://ria.ru/20231108/dtp-1908202115.html
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в мире, индонезия
В мире, Индонезия
В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли люди

В Индонезии поезд столкнулся с микроавтобусом, погибли 11 человек

© AFP 2023 / M AlifudinПоезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг
Поезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / M Alifudin
Поезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Поезд и микроавтобус столкнулись в индонезийском округе Лумаджанг, 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли, остальные четверо получили ранения, сообщает индонезийский телеканал Kompas TV.
"В общей сложности 11 из 15 пассажиров микроавтобуса погибли в результате столкновения с поездом "Пробованги" на неохраняемом переезде между станцией Рандуагунг и станцией Клаках, округ Лумаджанг, Восточная Ява. Остальные четыре пассажира получили ранения", - пишет издание.
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В Нижегородской области электричка столкнулась с грузовиком, погиб человек
8 ноября, 16:59
По его данным, инцидент произошел вечером в воскресенье, когда микроавтобус пересекал неохраняемый железнодорожный переезд. Столкновение было неизбежным.
По данным министерства транспорта Индонезии, до 85% железнодорожных происшествий в стране происходит на неохраняемых переездах. Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом составляет 40,47 на 1000 переходов.
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