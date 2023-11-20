https://ria.ru/20231120/granata-1910469563.html

В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ

В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2023

В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T01:01

2023-11-20T01:01

2023-11-20T05:47

киев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию."В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи", - говорится в сообщении телеканала. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887764263.html

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