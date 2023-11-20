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В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ
В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T01:01
2023-11-20T01:01
2023-11-20T05:47
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию."В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи", - говорится в сообщении телеканала. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.
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киев, в мире
В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ
ТСН: в результате взрыва гранаты в Киеве погибли два человека, один пострадал
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию.
"В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи", - говорится в сообщении телеканала.
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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.