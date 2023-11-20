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В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
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01:01 20.11.2023 (обновлено: 05:47 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/granata-1910469563.html
В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ
В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T01:01
2023-11-20T05:47
киев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию."В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи", - говорится в сообщении телеканала. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.
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киев, в мире
Киев, В мире
В Киеве в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщили СМИ

ТСН: в результате взрыва гранаты в Киеве погибли два человека, один пострадал

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Днепропетровском районе Киева, один человек госпитализирован, сообщает телеканал ТСН со ссылкой на полицию.
"В результате взрыва гранаты в Днепровском районе Киева погибли два человека. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи", - говорится в сообщении телеканала.
Место подрыва гранаты в отделении пенсионного фонда в городе Марганце Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
На Украине мужчина взорвал гранату в отделении пенсионного фонда
2 августа, 12:50
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.
 
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