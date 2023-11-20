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Российские десантники уничтожили пехотинцев ВСУ под Артемовском
Российские десантники уничтожили пехотинцев ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.11.2023
Российские десантники уничтожили пехотинцев ВСУ под Артемовском
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск уничтожил группу пехоты ВСУ под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:22
2023-11-20T15:22
2023-11-20T15:22
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск уничтожил группу пехоты ВСУ под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ", - сказали в оборонном ведомстве. Задачу уничтожить противника 18 ноября получил расчет РСЗО "Град". "Расчеты РСЗО "Град" наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника", - пояснили в МО. Также в ведомстве сообщили, что бойцы этого расчета отмечены наградами за успехи летом. "Командир батареи Герой России с позывным "Турист" вручил геройскому расчету десантников-реактивщиков боевые награды: медали "За отвагу" и "Суворова", - добавили в Минобороны.
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безопасность, россия, артемовский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники уничтожили пехотинцев ВСУ под Артемовском
Десантники из "Градов" уничтожили пехотинцев ВСУ под Артемовском
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск уничтожил группу пехоты ВСУ под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
«
"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ
", - сказали в оборонном ведомстве.
Задачу уничтожить противника 18 ноября получил расчет РСЗО "Град". "Расчеты РСЗО "Град" наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника", - пояснили в МО.
Также в ведомстве сообщили, что бойцы этого расчета отмечены наградами за успехи летом. "Командир батареи Герой России с позывным "Турист" вручил геройскому расчету десантников-реактивщиков боевые награды: медали "За отвагу" и "Суворова", - добавили в Минобороны.