https://ria.ru/20231120/gepatit-1910658010.html

Минздрав предложил включить бесплатный тест на гепатит С в профосмотры

Минздрав предложил включить бесплатный тест на гепатит С в профосмотры - РИА Новости, 20.11.2023

Минздрав предложил включить бесплатный тест на гепатит С в профосмотры

Минздрав РФ предлагает проводить скрининг на антитела к гепатиту С граждан с 25 лет и старше раз в 10 лет с 2024 года, проведение скрининговых обследований на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:09

2023-11-20T19:09

2023-11-20T19:09

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

гепатит c

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ предлагает проводить скрининг на антитела к гепатиту С граждан с 25 лет и старше раз в 10 лет с 2024 года, проведение скрининговых обследований на антитела к гепатиту С планируется за счет средств ОМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект о внесении изменений в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. "Проект приказа предусматривает проведение скринингового исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в десять лет путем определения суммарных антител классов M и G к вирусу гепатита C в крови. Проект приказа направлен на раннее выявление гепатита С в рамках проведения профилактических медицинских осмотров населения", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Отмечается, что раннее выявление заболевания, которое часто протекает бессимптомно, позволит избежать серьезного ущерба для здоровья. "Проведение скрининговых обследований на антитела к гепатиту С планируется за счет средств обязательного медицинского страхования и позволит обеспечить раннее выявление гепатита С у граждан Российской Федерации, начиная с 2024 года", - указывается в сообщении. Поясняется, что проведение скринингового обследования на антитела к гепатиту С в целях раннего выявления заболевания было включено в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html

https://ria.ru/20230728/gepatit-1885920527.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), гепатит c