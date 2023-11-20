https://ria.ru/20231120/gaza-1910488341.html

Пекин призвал мировое сообщество принять меры для остановки трагедии в Газе

Пекин призвал мировое сообщество принять меры для остановки трагедии в Газе - РИА Новости, 20.11.2023

Пекин призвал мировое сообщество принять меры для остановки трагедии в Газе

Международное сообщество должно срочно принять эффективные меры для предотвращения разрастания масштабов трагедии в секторе Газа, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:09

2023-11-20T08:09

2023-11-20T08:10

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ПЕКИН, 20 ноя – РИА Новости. Международное сообщество должно срочно принять эффективные меры для предотвращения разрастания масштабов трагедии в секторе Газа, заявил в понедельник министр иностранных дел Китая Ван И. Делегация министров иностранных дел Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Индонезии и Палестины в настоящее время находится в Китае. В делегацию также вошел генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества. В понедельник в Пекине состоялась встреча делегации с главой МИД КНР Ван И. По словам главы МИД КНР, ситуация, сложившаяся в секторе Газа, затрагивает все страны мира, ставя под вопрос основы человечности и человеческой совести. "Международное сообщество должно срочно принять эффективные меры, чтобы предотвратить растягивание и расширение этой трагедии", - сказал Ван И, выступая на встрече с делегацией министров иностранных дел арабских и исламских государств в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Ван И подчеркнул, что в данном конфликте Китай твердо стоит на стороне справедливости, и с самого его начала прикладывает усилия для снижения эскалации, расширения гуманитарной помощи, настаивает на возвращении к плану "Два государства для двух народов", призывает к скорейшему, справедливому, всестороннему решению затянувшегося палестинского вопроса. Обращаясь к членам делегации, Ван И отметил, что Китай готов работать вместе, чтобы как можно скорее охладить ситуацию в секторе Газа и восстановить мир на Ближнем Востоке. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231120/gumpomosch-1910481450.html

https://ria.ru/20231120/gaza-1910472255.html

https://ria.ru/20231119/pogibshie-1910448726.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, израиль, пекин, владимир путин, ван и (политик), хамас, оон, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году