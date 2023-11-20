https://ria.ru/20231120/finlyandiya-1910482570.html

В МИД пообещали ответ на антироссийские действия Финляндии

В МИД пообещали ответ на антироссийские действия Финляндии - РИА Новости, 20.11.2023

В МИД пообещали ответ на антироссийские действия Финляндии

Москва не оставит без ответа любые антироссийские действия со стороны Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости директор 2-го европейского департамента МИД... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:37

2023-11-20T06:37

2023-11-20T09:50

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Москва не оставит без ответа любые антироссийские действия со стороны Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости директор 2-го европейского департамента МИД Сергей Беляев.Как отметил дипломат, после начала спецоперации на Украине Финляндия "проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику", поддерживая Киев и поставляя ему оружие, а также усиливая санкционное давление на Россию. Беляев подчеркнул, что после вступления Финляндии в НАТО были "свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов".Кроме того, напомнил Беляев, в сентябре 2022 года финские власти запретили россиянам въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финских предприятий и так далее), а с 10 июля ужесточили эти ограничения.Комментируя планы Финляндии принять механизм изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, Беляев пояснил, что пока он только разрабатывается, в Москве хотели бы верить в то, что "благоразумие возобладает и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь"."В то же время при нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо — грабительскому отъему собственности россиян", — заключил Беляев.В октябре министр юстиции Финляндии Леена Мери объявила о намерении до конца срока полномочий правительства — до 2027 года — реформировать законодательство, чтобы облегчить изъятие недвижимости у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей, в том числе у россиян. Представитель центристской партии Ханна Косонен призвала облегчить принудительное отчуждение собственности, которая уже находится во владении россиян, особенно в тех случаях, когда владелец не платит, например, налог на недвижимость, недвижимость не используется или находится во владении лица, находящегося под санкциями.В начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для владельцев недвижимости из России. Проведение банковских платежей из России в финские банки крайне затруднительно, что мешает оплате налогов и счетов за объекты собственности, писали ранее финские СМИ.Кроме того, финский кабмин из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, такой шаг не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.

https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html

https://ria.ru/20231102/shvetsiya-1906858620.html

https://ria.ru/20231119/vartius-1910394023.html

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москва, финляндия, россия, сергей беляев, нато, украина