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ФАС завела дело против "Яндекса" из-за его рекламы
ФАС завела дело против "Яндекса" из-за его рекламы - РИА Новости, 20.11.2023
ФАС завела дело против "Яндекса" из-за его рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на "Яндекс" — в ведомстве считают, что компания указала недостоверные сведения в рекламе подписки на сервис РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:18
2023-11-20T10:18
2023-11-20T12:12
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на "Яндекс" — в ведомстве считают, что компания указала недостоверные сведения в рекламе подписки на сервис "Плюс", следует из сообщения ФАС."ФАС возбудила дело в отношении ООО "Яндекс" за нарушение рекламного законодательства. Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги", — указали в службе.Дело возбуждено на основании поступившей от физлица жалобы. Как утверждается, в рекламе подписки указана более низкая цена услуги со скидкой 44 процента, которая не соответствовала действительности. "Яндекс" же отказал потенциальному подписчику в покупке по заявленной цене. Таким образом, резюмировали в ФАС, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги. Компании грозит штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе (п. 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях).
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технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс
Технологии, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс
ФАС завела дело против "Яндекса" из-за его рекламы
ФАС возбудила дело из-за недостоверных сведений о цене в рекламе "Яндекс.Плюс"