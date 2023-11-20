https://ria.ru/20231120/fanagoriya-1910618990.html

"Фанагория" почти на четверть сократила сбор винограда

"Фанагория" почти на четверть сократила сбор винограда - РИА Новости, 20.11.2023

"Фанагория" почти на четверть сократила сбор винограда

"Фанагория", одна из крупнейших виноделен России, собрала в 2023 году более 36 тысяч тонн винограда, что на 22% ниже показателей прошлого года, на урожай... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:49

2023-11-20T16:49

2023-11-20T16:49

экономика

россия

фанагория

краснодарский край

таманский полуостров

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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. "Фанагория", одна из крупнейших виноделен России, собрала в 2023 году более 36 тысяч тонн винограда, что на 22% ниже показателей прошлого года, на урожай повлияла летняя засуха в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе компании. "По итогам окончания сезона сбора урожая "Фанагория" приняла на переработку более 36 тысяч тонн винограда. … Урожай этого года нельзя сравнивать с чрезмерным прошлогодним, полученным из-за большого запаса влаги с 2021 года. В этом году с июля преобладала засуха, которая в сочетании с высокими температурами ускорила созревание сортов. Однако некоторые из них увяли на лозах. И поэтому винограда было получено несколько меньше, чем планировали", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, урожай прошлого года составил 46 тысяч тонн винограда. При этом ожидается, что в 2024 году при хороших погодных условиях и достаточном уровне влажности урожай может снова выйти на уровень показателей 2022 года. Отмечается, что белых сортов было собрано 15,5 тысячи тонн, черных - 20 тысяч тонн, розовых - более 500 тонн винограда. Генеральный директор винодельни Петр Романишин назвал урожай достаточным и выше среднего. "А благодаря оптимальным показателям и высокому уровню сахаристости собранного винограда мы рассчитываем создать из него много интересных премиальных продуктов, которые порадуют самого взыскательного потребителя. Кроме того, в этом году мы получили и первый урожай таких сортов, как мальбек, сира и марселан, которые в будущем станут основой для новых прекрасных вин", - приводятся в релизе слова Романишина. Группа компаний "Фанагория" - одно из крупнейших отечественных винодельческих предприятий полного цикла, расположенное на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Виноградники компании занимают площадь более 4 тысяч гектаров. Продукция отгружается в большинство регионов РФ и экспортируется в Китай, Казахстан и Белоруссию.

https://ria.ru/20230609/enoturizm-1877061973.html

россия

краснодарский край

таманский полуостров

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, фанагория, краснодарский край, таманский полуостров