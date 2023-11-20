https://ria.ru/20231120/f-16-1910652217.html

Киев сообщил о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ

Киев сообщил о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023

Киев сообщил о создании спецструктуры для интеграции F-16 в ВСУ

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил в понедельник о создании при министерстве специальной структуры для интеграции истребителей РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:51

2023-11-20T18:51

2023-11-20T18:51

специальная военная операция на украине

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александр шульгин

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нато

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил в понедельник о создании при министерстве специальной структуры для интеграции истребителей F-16 в общую систему сил обороны страны. "Принял участие в конференции с участием западных партнеров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию специально созданной при министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему сил обороны Украины", - написал Павлюк на странице в соцсетях. Он отметил, что основными направлениями структуры станут поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов (авиационных баз), всесторонняя защита аэродромной инфраструктуры, отбор и обучение лётного состава и другого авиационного персонала, а также международная коммуникация и другие юридические, финансовые, безопасные и административные функции. "Развитие способностей тактической авиации воздушных сил ВСУ, а вместе с этим и перевооружение авиационных бригад - один из наших ключевых приоритетов", - резюмировал Павлюк. Как сообщал ранее командующий ВВСУ Николай Олещук, работы по подготовке украинских взлетно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231118/istrebiteli-1910330014.html

https://ria.ru/20231118/pvo-1910261389.html

https://ria.ru/20231117/f-16-1910102737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей лавров, александр шульгин, вооруженные силы украины, нато, f-16