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В России выбрали главную новогоднюю елку - РИА Новости, 20.11.2023
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14:23 20.11.2023 (обновлено: 17:40 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/elka-1910568783.html
В России выбрали главную новогоднюю елку
В России выбрали главную новогоднюю елку - РИА Новости, 20.11.2023
В России выбрали главную новогоднюю елку
"Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:23
2023-11-20T17:40
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023 года. &quot;Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров&quot;, — говорится в пресс-релизе организации.По данным "Рослесинфорга", претендентами на главную новогоднюю елку страны ежегодно становятся, как правило, 50-70 деревьев. Основные требования — гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Еще одно условие — удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для транспортировки.Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
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общество, россия, городское хозяйство москвы
Общество, Россия, Городское хозяйство Москвы
В России выбрали главную новогоднюю елку

В России выбрали главную новогоднюю 25-метровую елку

© Фото : РослесинфоргЕль из подмосковного поселка Фряново на спутниковом снимке
Ель из подмосковного поселка Фряново на спутниковом снимке - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Рослесинфорг
Ель из подмосковного поселка Фряново на спутниковом снимке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023 года.
«

"Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева 84 года, диаметр ствола 60 сантиметров", — говорится в пресс-релизе организации.

По данным "Рослесинфорга", претендентами на главную новогоднюю елку страны ежегодно становятся, как правило, 50-70 деревьев.
Основные требования — гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Еще одно условие — удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для транспортировки.
Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.
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