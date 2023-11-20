https://ria.ru/20231120/elka-1910568783.html

В России выбрали главную новогоднюю елку

В России выбрали главную новогоднюю елку - РИА Новости, 20.11.2023

В России выбрали главную новогоднюю елку

"Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:23

2023-11-20T14:23

2023-11-20T17:40

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023 года. "Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров", — говорится в пресс-релизе организации.По данным "Рослесинфорга", претендентами на главную новогоднюю елку страны ежегодно становятся, как правило, 50-70 деревьев. Основные требования — гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Еще одно условие — удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для транспортировки.Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.

https://ria.ru/20231119/prazdnik-1910355679.html

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общество, россия, городское хозяйство москвы