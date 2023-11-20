https://ria.ru/20231120/elka-1910568783.html
В России выбрали главную новогоднюю елку
В России выбрали главную новогоднюю елку - РИА Новости, 20.11.2023
В России выбрали главную новогоднюю елку
"Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:23
2023-11-20T14:23
2023-11-20T17:40
общество
россия
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910569098_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_96fcb10de924437136069a7c40d5b2c1.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок 25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023 года. "Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров", — говорится в пресс-релизе организации.По данным "Рослесинфорга", претендентами на главную новогоднюю елку страны ежегодно становятся, как правило, 50-70 деревьев. Основные требования — гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Еще одно условие — удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для транспортировки.Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.
https://ria.ru/20231119/prazdnik-1910355679.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910569098_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_cad3eb1a957689beff689aa3c902fd2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, городское хозяйство москвы
Общество, Россия, Городское хозяйство Москвы
В России выбрали главную новогоднюю елку
В России выбрали главную новогоднюю 25-метровую елку
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
"Рослесинфорг" опубликовал спутниковый снимок
25-метровой ели из подмосковного Фряново, которая украсит Красную площадь в статусе главной новогодней елки 2023 года.
«
"Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров", — говорится в пресс-релизе организации.
По данным "Рослесинфорга", претендентами на главную новогоднюю елку страны ежегодно становятся, как правило, 50-70 деревьев.
Основные требования — гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей, чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения. Еще одно условие — удобное расположение, чтобы к дереву могла легко проехать тяжелая техника для транспортировки.
Елку на Соборной площади традиционно устанавливают в 20-х числах декабря.
Аналитики выяснили, как россияне планируют отметить Новый год