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Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки - РИА Новости, 20.11.2023
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13:24 20.11.2023 (обновлено: 18:34 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ekstraditsiya-1910552398.html
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки - РИА Новости, 20.11.2023
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки
Украинец, в составе банды в Северной Македонии в 2017 году укравший из сейфовых ячеек ценностей на 15 миллионов рублей, экстрадирован из РФ, сообщила... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:24
2023-11-20T18:34
россия
северная македония
украина
ирина волк
интерпол
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинец, в составе банды в Северной Македонии в 2017 году укравший из сейфовых ячеек ценностей на 15 миллионов рублей, экстрадирован из РФ, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе", - сказала она. Как отмечается в релизе, фигурант, по информации северомакедонской стороны, в 2017 году "в сговоре с другими участниками криминальной организации незаконно проник в банковское хранилище". Из индивидуальных сейфов были украдены ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства на сумму, эквивалентную 15 миллионам рублей. Объявленного в международный розыск по каналам Интерпола Шеремета в декабре 2022 года задержали в аэропорту "Домодедово". Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на македонских правоохранителей, двое клиентов двух банков в Скопье в 2017 году обнаружили свои сейфовые ячейки пустыми, пропали ювелирные украшения, наличные и другие ценности на сумму 1,7 миллиона евро. Подозреваемые использовали фальшивые документы для аренды ячеек в этих банках, в состав банды входили четыре украинца, по одному гражданину США, Казахстана и Молдавии.
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россия
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россия, северная македония, украина, ирина волк, интерпол, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Северная Македония, Украина, Ирина Волк, Интерпол, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки

МВД России экстрадировало в Северную Македонию украинца, грабившего банки Скопья

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинец, в составе банды в Северной Македонии в 2017 году укравший из сейфовых ячеек ценностей на 15 миллионов рублей, экстрадирован из РФ, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе", - сказала она. Как отмечается в релизе, фигурант, по информации северомакедонской стороны, в 2017 году "в сговоре с другими участниками криминальной организации незаконно проник в банковское хранилище". Из индивидуальных сейфов были украдены ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства на сумму, эквивалентную 15 миллионам рублей.
Объявленного в международный розыск по каналам Интерпола Шеремета в декабре 2022 года задержали в аэропорту "Домодедово".
Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на македонских правоохранителей, двое клиентов двух банков в Скопье в 2017 году обнаружили свои сейфовые ячейки пустыми, пропали ювелирные украшения, наличные и другие ценности на сумму 1,7 миллиона евро. Подозреваемые использовали фальшивые документы для аренды ячеек в этих банках, в состав банды входили четыре украинца, по одному гражданину США, Казахстана и Молдавии.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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РоссияСеверная МакедонияУкраинаИрина ВолкИнтерполВ миреМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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