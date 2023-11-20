https://ria.ru/20231120/ekstraditsiya-1910552398.html
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки - РИА Новости, 20.11.2023
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки
Украинец, в составе банды в Северной Македонии в 2017 году укравший из сейфовых ячеек ценностей на 15 миллионов рублей, экстрадирован из РФ, сообщила... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:24
2023-11-20T13:24
2023-11-20T18:34
россия
северная македония
украина
ирина волк
интерпол
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинец, в составе банды в Северной Македонии в 2017 году укравший из сейфовых ячеек ценностей на 15 миллионов рублей, экстрадирован из РФ, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе", - сказала она. Как отмечается в релизе, фигурант, по информации северомакедонской стороны, в 2017 году "в сговоре с другими участниками криминальной организации незаконно проник в банковское хранилище". Из индивидуальных сейфов были украдены ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства на сумму, эквивалентную 15 миллионам рублей. Объявленного в международный розыск по каналам Интерпола Шеремета в декабре 2022 года задержали в аэропорту "Домодедово". Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на македонских правоохранителей, двое клиентов двух банков в Скопье в 2017 году обнаружили свои сейфовые ячейки пустыми, пропали ювелирные украшения, наличные и другие ценности на сумму 1,7 миллиона евро. Подозреваемые использовали фальшивые документы для аренды ячеек в этих банках, в состав банды входили четыре украинца, по одному гражданину США, Казахстана и Молдавии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северная македония, украина, ирина волк, интерпол, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Северная Македония, Украина, Ирина Волк, Интерпол, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки
МВД России экстрадировало в Северную Македонию украинца, грабившего банки Скопья