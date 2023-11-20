https://ria.ru/20231120/ekstraditsiya-1910552398.html

Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки

Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки - РИА Новости, 20.11.2023

Россия выдала Северной Македонии украинца, грабившего банки

Украинец, в составе банды в Северной Македонии в 2017 году укравший из сейфовых ячеек ценностей на 15 миллионов рублей, экстрадирован из РФ, сообщила... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:24

2023-11-20T13:24

2023-11-20T18:34

россия

северная македония

украина

ирина волк

интерпол

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинец, в составе банды в Северной Македонии в 2017 году укравший из сейфовых ячеек ценностей на 15 миллионов рублей, экстрадирован из РФ, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из России в Республику Северная Македония экстрадирован гражданин Украины Вячеслав Шеремет. Он разыскивался в связи с обвинением в краже в особо крупном размере и участии в преступном сообществе", - сказала она. Как отмечается в релизе, фигурант, по информации северомакедонской стороны, в 2017 году "в сговоре с другими участниками криминальной организации незаконно проник в банковское хранилище". Из индивидуальных сейфов были украдены ювелирные украшения, личные вещи и денежные средства на сумму, эквивалентную 15 миллионам рублей. Объявленного в международный розыск по каналам Интерпола Шеремета в декабре 2022 года задержали в аэропорту "Домодедово". Как сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на македонских правоохранителей, двое клиентов двух банков в Скопье в 2017 году обнаружили свои сейфовые ячейки пустыми, пропали ювелирные украшения, наличные и другие ценности на сумму 1,7 миллиона евро. Подозреваемые использовали фальшивые документы для аренды ячеек в этих банках, в состав банды входили четыре украинца, по одному гражданину США, Казахстана и Молдавии.

https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html

россия

северная македония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, северная македония, украина, ирина волк, интерпол, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)