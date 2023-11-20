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Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости, 20.11.2023
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Шоубиз
 
09:49 20.11.2023 (обновлено: 11:48 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/dzhamala-1910499737.html
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости, 20.11.2023
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:49
2023-11-20T11:48
россия
джамала (сусана джамаладинова)
происшествия
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. "Сусана Джамаладинова, 27.8.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — сообщается в карточке. Уголовная статья, по которой артистку привлекают к ответственности, не уточняется.Джамала родилась в 1983 году в Киргизии. В детстве переехала в село Малореченское под Алуштой.В 2016 году представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, где заняла первое место с песней о депортации крымских татар. Многие отметили, что эта композиция нарушает правила Евровидения, так как содержит политический подтекст.
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россия, джамала (сусана джамаладинова), происшествия, новости шоу-бизнеса
Россия, Джамала (Сусана Джамаладинова), Происшествия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу по статье УК

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУкраинская певица Джамала
Украинская певица Джамала - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украинская певица Джамала. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД.
«
"Сусана Джамаладинова, 27.8.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — сообщается в карточке.
Уголовная статья, по которой артистку привлекают к ответственности, не уточняется.
Джамала родилась в 1983 году в Киргизии. В детстве переехала в село Малореченское под Алуштой.
В 2016 году представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, где заняла первое место с песней о депортации крымских татар. Многие отметили, что эта композиция нарушает правила Евровидения, так как содержит политический подтекст.
Украинская певица Джамала. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2017
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