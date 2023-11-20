https://ria.ru/20231120/dzhamala-1910499737.html

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости, 20.11.2023

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России

Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:49

2023-11-20T09:49

2023-11-20T11:48

россия

джамала (сусана джамаладинова)

происшествия

шоубиз

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. "Сусана Джамаладинова, 27.8.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — сообщается в карточке. Уголовная статья, по которой артистку привлекают к ответственности, не уточняется.Джамала родилась в 1983 году в Киргизии. В детстве переехала в село Малореченское под Алуштой.В 2016 году представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, где заняла первое место с песней о депортации крымских татар. Многие отметили, что эта композиция нарушает правила Евровидения, так как содержит политический подтекст.

https://ria.ru/20170608/1496074133.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, джамала (сусана джамаладинова), происшествия, новости шоу-бизнеса