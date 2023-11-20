https://ria.ru/20231120/dzhamala-1910499737.html
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России - РИА Новости, 20.11.2023
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:49
2023-11-20T09:49
2023-11-20T11:48
россия
джамала (сусана джамаладинова)
происшествия
шоубиз
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92340/59/923405934_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_266f51930cbabc289d2f02b710cef919.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. "Сусана Джамаладинова, 27.8.1983. Основание для розыска: разыскивается по уголовной статье", — сообщается в карточке. Уголовная статья, по которой артистку привлекают к ответственности, не уточняется.Джамала родилась в 1983 году в Киргизии. В детстве переехала в село Малореченское под Алуштой.В 2016 году представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, где заняла первое место с песней о депортации крымских татар. Многие отметили, что эта композиция нарушает правила Евровидения, так как содержит политический подтекст.
https://ria.ru/20170608/1496074133.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92340/59/923405934_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_8620d529b0aaf2cab488264fc63a1972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джамала (сусана джамаладинова), происшествия, новости шоу-бизнеса
Россия, Джамала (Сусана Джамаладинова), Происшествия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Украинскую певицу Джамалу объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу по статье УК