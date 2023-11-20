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Польский депутат заявил, что Дуда ходит "на поводке" у Качиньского - РИА Новости, 20.11.2023
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13:49 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/duda-1910560940.html
Польский депутат заявил, что Дуда ходит "на поводке" у Качиньского
Польский депутат заявил, что Дуда ходит "на поводке" у Качиньского - РИА Новости, 20.11.2023
Польский депутат заявил, что Дуда ходит "на поводке" у Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда находится "на поводке" у лидера партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, заявил депутат сейма страны от коалиции РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:49
2023-11-20T13:49
в мире
польша
анджей дуда
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится "на поводке" у лидера партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, заявил депутат сейма страны от коалиции "Левых" Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF FM. Речь шла о том, что Дуда поручил формирование нового правительства Польши Матеушу Моравецкому, несмотря на то, что "Право и справедливость", которую Моравецкий представляет, не имеет большинства мест в парламенте. "Президент Дуда является политиком, который находится на поводке у Ярослава Качиньского", - сказал Шейна. Ведущий эфира сделал Шейне замечание. "Вы оскорбляете президента, на поводке ходят собаки", - сказал он. Тем не менее, Шейна не стал отказываться от своих слов. "Я его не оскорбляю. Я говорю о факте", - заявил депутат. "Если кто-то является президентом Польши, видит, что происходит в стране, но должен внести кандидатуру Матеуша Моравецкого, так как его обременяет связь с Ярославом Качиньским", - заключил он. Ранее Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
https://ria.ru/20230922/duda-1897937238.html
https://ria.ru/20231018/polsha-1903543522.html
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
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в мире, польша, анджей дуда, ярослав качиньский
В мире, Польша, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский
Польский депутат заявил, что Дуда ходит "на поводке" у Качиньского

Польский депутат: Дуда находится на поводке у лидера PiS Ярослава Качиньского

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда находится "на поводке" у лидера партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, заявил депутат сейма страны от коалиции "Левых" Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF FM.
Речь шла о том, что Дуда поручил формирование нового правительства Польши Матеушу Моравецкому, несмотря на то, что "Право и справедливость", которую Моравецкий представляет, не имеет большинства мест в парламенте.
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"Президент Дуда является политиком, который находится на поводке у Ярослава Качиньского", - сказал Шейна.
Ведущий эфира сделал Шейне замечание. "Вы оскорбляете президента, на поводке ходят собаки", - сказал он.
Тем не менее, Шейна не стал отказываться от своих слов. "Я его не оскорбляю. Я говорю о факте", - заявил депутат.
"Если кто-то является президентом Польши, видит, что происходит в стране, но должен внести кандидатуру Матеуша Моравецкого, так как его обременяет связь с Ярославом Качиньским", - заключил он.
Ранее Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов.
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Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого.
В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
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