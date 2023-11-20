https://ria.ru/20231120/dtp-1910483361.html

В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском

В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском - РИА Новости, 20.11.2023

В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском

Сильный боковой ветер стал причиной дорожной аварии под Новосибирском, где в минувшее воскресенье погибли два человека и более десятка пострадали, сообщил в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T06:56

2023-11-20T06:56

2023-11-20T06:56

новосибирск

новосибирская область

искитимский район

происшествия

peugeot 3008

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НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Сильный боковой ветер стал причиной дорожной аварии под Новосибирском, где в минувшее воскресенье погибли два человека и более десятка пострадали, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в ДТП в Искитимском районе, где водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer, который двигался по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении. "Автомашина "Газель"… при порыве бокового ветра водитель утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с маршрутным автомобилем… В результате ДТП два человека погибли…", - сказал Кульков на оперативном совещании в областном правительстве. Как ранее сообщали в полиции, в результате аварии на месте погиб пассажир маршрутного микроавтобуса, а позже в больнице скончался водитель "Газели". В момент аварии в маршрутке находились 14 пассажиров.

https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html

новосибирск

новосибирская область

искитимский район

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новосибирск, новосибирская область, искитимский район, происшествия, peugeot 3008