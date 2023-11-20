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В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском - РИА Новости, 20.11.2023
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06:56 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/dtp-1910483361.html
В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском
В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском - РИА Новости, 20.11.2023
В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском
Сильный боковой ветер стал причиной дорожной аварии под Новосибирском, где в минувшее воскресенье погибли два человека и более десятка пострадали, сообщил в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:56
2023-11-20T06:56
новосибирск
новосибирская область
искитимский район
происшествия
peugeot 3008
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НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Сильный боковой ветер стал причиной дорожной аварии под Новосибирском, где в минувшее воскресенье погибли два человека и более десятка пострадали, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в ДТП в Искитимском районе, где водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer, который двигался по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении. "Автомашина "Газель"… при порыве бокового ветра водитель утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с маршрутным автомобилем… В результате ДТП два человека погибли…", - сказал Кульков на оперативном совещании в областном правительстве. Как ранее сообщали в полиции, в результате аварии на месте погиб пассажир маршрутного микроавтобуса, а позже в больнице скончался водитель "Газели". В момент аварии в маршрутке находились 14 пассажиров.
https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html
новосибирск
новосибирская область
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новосибирск, новосибирская область, искитимский район, происшествия, peugeot 3008
Новосибирск, Новосибирская область, Искитимский район, Происшествия, Peugeot 3008
В МВД назвали причину смертельного ДТП на "встречке" под Новосибирском

МВД: ДТП на встречной полосе под Новосибирском произошло из-за бокового ветра

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Сильный боковой ветер стал причиной дорожной аварии под Новосибирском, где в минувшее воскресенье погибли два человека и более десятка пострадали, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков.
Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в ДТП в Искитимском районе, где водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer, который двигался по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении.
"Автомашина "Газель"… при порыве бокового ветра водитель утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с маршрутным автомобилем… В результате ДТП два человека погибли…", - сказал Кульков на оперативном совещании в областном правительстве.
Как ранее сообщали в полиции, в результате аварии на месте погиб пассажир маршрутного микроавтобуса, а позже в больнице скончался водитель "Газели". В момент аварии в маршрутке находились 14 пассажиров.
Место ДТП, где погибли два человека в пригороде Симферополя. 17 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Два человека погибли в ДТП под Симферополем
17 ноября, 21:32
 
НовосибирскНовосибирская областьИскитимский районПроисшествияPeugeot 3008
 
 
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