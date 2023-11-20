https://ria.ru/20231120/drony-1910527939.html

В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ

В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023

В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ

На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:59

2023-11-20T11:59

2023-11-20T12:24

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья. В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле. Гагин отметил важность подобной работы на фоне участившихся атак ВСУ с помощью дронов по гражданским: "В очередной раз противник атаковал гражданских лиц в Петровском районе города Донецка. Были травмированы гражданские, потом противник атаковал дроном повторно скорую помощь, сотрудников скорой помощи, которые приехали оказывать первую медицинскую пострадавшим. Есть и пострадавшие среди сотрудников скорой помощи, в том числе". "Сейчас мы будем выезжать на одно из дроноопасных направлений донецкого участка фронта с целью поражения дронов", - заключил Гагин.

https://ria.ru/20231120/snaryad-1910472823.html

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Гагин о нейтрализации дронов ВСУ в ДНР В ДНР показали работу по нейтрализации дронов ВСУ ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья. В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле. Гагин отметил важность подобной. 2023-11-20T11:59 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр