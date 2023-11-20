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В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 20.11.2023 (обновлено: 12:24 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/drony-1910527939.html
В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ
В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ
На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:59
2023-11-20T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
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вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья. В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле. Гагин отметил важность подобной работы на фоне участившихся атак ВСУ с помощью дронов по гражданским: "В очередной раз противник атаковал гражданских лиц в Петровском районе города Донецка. Были травмированы гражданские, потом противник атаковал дроном повторно скорую помощь, сотрудников скорой помощи, которые приехали оказывать первую медицинскую пострадавшим. Есть и пострадавшие среди сотрудников скорой помощи, в том числе". "Сейчас мы будем выезжать на одно из дроноопасных направлений донецкого участка фронта с целью поражения дронов", - заключил Гагин.
https://ria.ru/20231120/snaryad-1910472823.html
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Гагин о нейтрализации дронов ВСУ в ДНР
В ДНР показали работу по нейтрализации дронов ВСУ ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья. В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле. Гагин отметил важность подобной.
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безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ

Военные на Донецком направлении показали, как нейтрализуют дроны ВСУ

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости.
В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья. В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле.
Гагин отметил важность подобной работы на фоне участившихся атак ВСУ с помощью дронов по гражданским: "В очередной раз противник атаковал гражданских лиц в Петровском районе города Донецка. Были травмированы гражданские, потом противник атаковал дроном повторно скорую помощь, сотрудников скорой помощи, которые приехали оказывать первую медицинскую пострадавшим. Есть и пострадавшие среди сотрудников скорой помощи, в том числе".
"Сейчас мы будем выезжать на одно из дроноопасных направлений донецкого участка фронта с целью поражения дронов", - заключил Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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