https://ria.ru/20231120/drony-1910527939.html
В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ
В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ - РИА Новости, 20.11.2023
В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ
На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:59
2023-11-20T11:59
2023-11-20T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости. В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья. В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле. Гагин отметил важность подобной работы на фоне участившихся атак ВСУ с помощью дронов по гражданским: "В очередной раз противник атаковал гражданских лиц в Петровском районе города Донецка. Были травмированы гражданские, потом противник атаковал дроном повторно скорую помощь, сотрудников скорой помощи, которые приехали оказывать первую медицинскую пострадавшим. Есть и пострадавшие среди сотрудников скорой помощи, в том числе". "Сейчас мы будем выезжать на одно из дроноопасных направлений донецкого участка фронта с целью поражения дронов", - заключил Гагин.
https://ria.ru/20231120/snaryad-1910472823.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Гагин о нейтрализации дронов ВСУ в ДНР
В ДНР показали работу по нейтрализации дронов ВСУ
ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. На донецком направлении военнослужащие ВС РФ показали, как проходит работа по нейтрализации дронов противника, передает корреспондент РИА Новости.
В составе группы, работающей по БПЛА ВСУ, был и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, поражение и дезориентирование беспилотников проводится с помощью "дронобойки" - радиоэлектронного ружья.
В ходе наблюдения за небом были выявлены два дрона противника, которые впоследствии удалось благополучно посадить "дронобойкой" в поле.
Гагин отметил важность подобной.
2023-11-20T11:59
true
PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В ДНР показали, как нейтрализуют дроны ВСУ
Военные на Донецком направлении показали, как нейтрализуют дроны ВСУ