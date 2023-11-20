https://ria.ru/20231120/dron-1910532054.html
Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области
Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области - РИА Новости, 20.11.2023
Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области
Российские специалисты по радиоэлектронной борьбе перехватили и вывели из строя американский беспилотник самолётного типа Puma в районе Днепрорудного... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:13
2023-11-20T12:13
2023-11-20T12:43
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ДНЕПРОРУДНОЕ (Запорожская обл.), 20 ноя - РИА Новости. Российские специалисты по радиоэлектронной борьбе перехватили и вывели из строя американский беспилотник самолётного типа Puma в районе Днепрорудного Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал РИА Новости, что украинские боевики нанесли серию ударов по инфраструктуре города при помощи БПЛА - так, по его мнению, ВСУ пытаются дестабилизировать обстановку и запугать гражданское население. "В данный момент изучаются видеозаписи, снятые с БПЛА Puma, который не так давно наше подразделение РЭБ приземлили", - заявил военнослужащий спецподразделения ВС РФ. По его словам, на "данном носителе имеется видео только дороги, связанной с перемещением гражданского транспорта" в районе Днепрорудного. "То есть противник изучал дороги, на которых перемещается местное население. Для каких целей и зачем он это делал, пока непонятно, будем дальше изучать", - добавил он.
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"Приземление" беспилотника RQ-20 PUMA производства США
Российские бойцы смогли "приземлить" беспилотник RQ-20 PUMA производства США, который ВСУ использовали в Запорожской области для наблюдения за дорогами, которыми пользуется гражданский транспорт
2023-11-20T12:13
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РИА Новости
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Российские военные приземлили американский дрон в Запорожской области
Российские военные перехватили и изучают беспилотник Puma в Запорожской области