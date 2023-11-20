https://ria.ru/20231120/draka-1910558728.html
В Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке
В Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке - РИА Новости, 20.11.2023
В Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке
Два человека пострадали в массовой драке у подъезда жилого дома в оренбургском городе Ясный, зачинщики конфликта задержаны, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:44
2023-11-20T13:44
2023-11-20T13:45
происшествия
оренбургская область
ясненский район
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УФА, 20 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали в массовой драке у подъезда жилого дома в оренбургском городе Ясный, зачинщики конфликта задержаны, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. В соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как сначала ссорятся двое мужчин, позже из подъезда выходят еще несколько людей, и начинается массовая драка. При этом один из хулиганов бьет лежащего человека металлической трубой. Сколько человек участвовали в потасовке с каждой стороны, однозначно сказать нельзя. "Сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами возле подъезда одного из домов города Ясный произошёл конфликт, который перешёл в драку с компанией из пяти молодых человек в возврате от 15 и 17 лет и одного взрослого. В результате драки двое мужчин получили вред здоровью, после осмотра врачами были отпущены домой", - говорится в релизе. Полиция изъяла записи момента инцидента и вычислила всех причастных к инциденту, сейчас их отвезли в ОВД для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка как по линии полиции, так и прокуратуры. Надзорное ведомство Ясненского района "организовало проверку деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в связи с тем, что потасовке участвовали подростки, следует из релиза региональной прокуратуры.
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происшествия, оренбургская область, ясненский район
Происшествия, Оренбургская область, Ясненский район
В Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке
В городе Ясный Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке