https://ria.ru/20231120/draka-1910558728.html

В Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке

В Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке - РИА Новости, 20.11.2023

В Оренбургской области два человека пострадали в массовой драке

Два человека пострадали в массовой драке у подъезда жилого дома в оренбургском городе Ясный, зачинщики конфликта задержаны, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:44

2023-11-20T13:44

2023-11-20T13:45

происшествия

оренбургская область

ясненский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 20 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали в массовой драке у подъезда жилого дома в оренбургском городе Ясный, зачинщики конфликта задержаны, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. В соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как сначала ссорятся двое мужчин, позже из подъезда выходят еще несколько людей, и начинается массовая драка. При этом один из хулиганов бьет лежащего человека металлической трубой. Сколько человек участвовали в потасовке с каждой стороны, однозначно сказать нельзя. "Сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами возле подъезда одного из домов города Ясный произошёл конфликт, который перешёл в драку с компанией из пяти молодых человек в возврате от 15 и 17 лет и одного взрослого. В результате драки двое мужчин получили вред здоровью, после осмотра врачами были отпущены домой", - говорится в релизе. Полиция изъяла записи момента инцидента и вычислила всех причастных к инциденту, сейчас их отвезли в ОВД для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка как по линии полиции, так и прокуратуры. Надзорное ведомство Ясненского района "организовало проверку деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в связи с тем, что потасовке участвовали подростки, следует из релиза региональной прокуратуры.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910517956.html

оренбургская область

ясненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, ясненский район