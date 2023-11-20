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Депутаты пожаловались на крыс и плесень в домах британских военных - РИА Новости, 21.11.2023
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21:11 20.11.2023 (обновлено: 07:56 21.11.2023)
https://ria.ru/20231120/doma-1910678728.html
Депутаты пожаловались на крыс и плесень в домах британских военных
Депутаты пожаловались на крыс и плесень в домах британских военных - РИА Новости, 21.11.2023
Депутаты пожаловались на крыс и плесень в домах британских военных
Депутаты парламента Великобритании пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах британских военных замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу, пишет газета РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-20T21:11
2023-11-21T07:56
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента Великобритании пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах британских военных замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу, пишет газета Evening Standard. "Один из моих избирателей, который живет в казарме… в Шропшире, сообщил, что живет в кишащем крысами жилье", - приводит газета слова депутата от Либерально-демократической партии Хелен Морган, сказанные ей на заседании Палаты общин. "В это время в прошлом году, замминистра, вероятно, об этом знает, почти 5 тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость… Год спустя у слишком большого числа наших военнослужащих и их семей по-прежнему та же проблема", - приводит газета слова депутата от Лейбористской партии Криса Элмора. Согласно изданию, в ответ Картлидж пообещал, что правительство Великобритании направит дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Он заверил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью будут проведены в 60% нуждающихся в ремонте домов.
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в мире, великобритания, шропшир
В мире, Великобритания, Шропшир
Депутаты пожаловались на крыс и плесень в домах британских военных

Британские депутаты пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах военных

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты парламента Великобритании пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах британских военных замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу, пишет газета Evening Standard.
«
"Один из моих избирателей, который живет в казарме… в Шропшире, сообщил, что живет в кишащем крысами жилье", - приводит газета слова депутата от Либерально-демократической партии Хелен Морган, сказанные ей на заседании Палаты общин.
«
"В это время в прошлом году, замминистра, вероятно, об этом знает, почти 5 тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость… Год спустя у слишком большого числа наших военнослужащих и их семей по-прежнему та же проблема", - приводит газета слова депутата от Лейбористской партии Криса Элмора.
Согласно изданию, в ответ Картлидж пообещал, что правительство Великобритании направит дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Он заверил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью будут проведены в 60% нуждающихся в ремонте домов.
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