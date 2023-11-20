https://ria.ru/20231120/detsady-1910531528.html

Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году

Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 20.11.2023

Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковья в следящем году откроют 32 новых детских сада в 12 городских округах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:11

2023-11-20T12:11

2023-11-20T12:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В Подмосковья в следящем году откроют 32 новых детских сада в 12 городских округах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Девелоперы возводят социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории, говорится в сообщении. В частности, в Ленинском городском округе построят детский сад на 350 мест. Здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров будет состоять из 15 групповых зон. Здесь оборудуют музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога, помещение охраны и пожарный пост. Там же появится дошкольное образовательное учреждение на 325 мест. Здание рассчитано на 14 групп детей. Планируется разместить музыкальный зал и зал для физических занятий, кабинеты врачей и пищевой блок, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что еще один детский сад на 350 мест возведут в городском округе Балашиха. В трехэтажном здании разместятся 15 групповых ячеек. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и кухню.

https://ria.ru/20231117/doma-1910153526.html

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), балашиха