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Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 20.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:11 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/detsady-1910531528.html
Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году
Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 20.11.2023
Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году
В Подмосковья в следящем году откроют 32 новых детских сада в 12 городских округах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:11
2023-11-20T12:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В Подмосковья в следящем году откроют 32 новых детских сада в 12 городских округах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Девелоперы возводят социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории, говорится в сообщении. В частности, в Ленинском городском округе построят детский сад на 350 мест. Здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров будет состоять из 15 групповых зон. Здесь оборудуют музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога, помещение охраны и пожарный пост. Там же появится дошкольное образовательное учреждение на 325 мест. Здание рассчитано на 14 групп детей. Планируется разместить музыкальный зал и зал для физических занятий, кабинеты врачей и пищевой блок, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что еще один детский сад на 350 мест возведут в городском округе Балашиха. В трехэтажном здании разместятся 15 групповых ячеек. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и кухню.
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московская область (подмосковье), балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха

Более 30 детских садов откроют в Подмосковье в 2024 году

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В Подмосковья в следящем году откроют 32 новых детских сада в 12 городских округах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Девелоперы возводят социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории, говорится в сообщении.
В частности, в Ленинском городском округе построят детский сад на 350 мест. Здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров будет состоять из 15 групповых зон. Здесь оборудуют музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога, помещение охраны и пожарный пост. Там же появится дошкольное образовательное учреждение на 325 мест. Здание рассчитано на 14 групп детей. Планируется разместить музыкальный зал и зал для физических занятий, кабинеты врачей и пищевой блок, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что еще один детский сад на 350 мест возведут в городском округе Балашиха. В трехэтажном здании разместятся 15 групповых ячеек. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и кухню.
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